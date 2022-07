ML – Milan in Austria: lunedì allenamento aperto ai tifosi

Il Milan va in Austria per un breve ritiro: c’è una notizia interessante per i tifosi rossoneri che si vogliono recare sul posto.

Archiviata la trasferta in Ungheria con la sconfitta contro lo ZTE in amichevole, adesso la squadra di Stefano Pioli è approdata in Austria per un mini ritiro che durerà fino a giovedì 28 luglio.

Il Milan si allena a Villach, città vicina al confine con l’Italia. Mercoledì 27 luglio è in programma un match amichevole contro il Wolfsberger presso il Wörthersee Stadion di Klagenfurt. Altri 90 minuti utili per migliorare la condizione fisica in vista dell’inizio del campionato, previsto sabato 13 agosto a San Siro contro l’Udinese. Prima di quest’ultimo impegno, i rossoneri affronteranno anche Marsiglia e Vicenza.

Intanto, stando a quanto appreso da MilanLive.it, nella giornata di lunedì 25 luglio la Prima Squadra del Milan disputerà un allenamento che sarà aperto al pubblico. La seduta si svolge domani pomeriggio presso il Sportzentrum Landskron di Villach, ingresso a partire dalle ore 17.

Stefano Pioli e i suoi ragazzi in questi giorni in Austria alloggiano nell’hotel cinque stelle Warmbaderhof, dotato di piscine termali e di ogni servizio per il benessere dei calciatori.