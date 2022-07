Transfermarkt – La top 10 dei più preziosi del Belgio: sorpresa De Ketelaere

Il noto portale Transfermarkt ha stilato una particolare classifica in cui figura Charles De Ketelaere! È chiaro perché il giocatore piace così tanto a Maldini e Massara…

Continua senza sosta la trattativa tra il Milan e il Club Brugge per Charles De Ketelaere. Maldini e Massara hanno individuato nel giocatore il perfetto innesto per la trequarti rossonera e per i piani tecnici di Stefano Pioli. Il talento belga è un vero gioiello offensivo, e non a caso i due dirigenti stanno facendo di tutto per portarlo a Milano.

Purtroppo, però, la trattativa si sta dimostrando più dura del previsto. Il Milan ha offerto 30 milioni più 2 di bonus, almeno secondo le fonti più accreditate. Ma il Club Brugge rimane fermo sulla richiesta minima di 35 milioni di euro. A dare coraggio ai belgi è l’offerta presentata dal Leeds per lo stesso De Ketelaere: 37 milioni più bonus per arrivare a toccare i 40 milioni di euro complessivi.

Ma si sa, Charles ha fatto la sua scelta da un pezzo, completamente ammaliato dai colori rossoneri e dalla gloriosa storia del Milan. Maldini e Massara stanno spingendo proprio sulla volontà del giocatore, ma al momento il Brugge sembra non voler minimamente abbassare le sue pretese. Nel frattempo, De Ketelaere ha chiesto di non essere convocato per la prima di campionato del Club Brugge, e secondo fonti italiane la madre del ragazzo gli sta già cercando casa a Milano.

Ma senza l’accordo si può fare ben poco. Pare che i dirigenti del Milan abbiano fissato una deadline a martedì. Se entro quel giorno l’affare non viene concluso si punterà allora su altri profili. Se ciò accadesse rimarrebbe davvero tanta amarezza tra i tifosi e in generale in tutto l’ambiente rossonero. Già, perchè il Milan si lascerebbe così far sfuggire il giocatore più prezioso del Belgio!

De Ketelaere, nessuno come lui in Belgio: è il più prezioso!

Come dimostrato dalla classifica di Transfermarkt, Charles De Ketelaere è il giocatore più prezioso del Belgio. Vale a dire il talento con il più alto valore di mercato! Nessuno come lui. Difatti, secondo il noto portale, CDK vale ben 30 milioni di euro e ricopre il primo posto della prestigiosa graduatoria.

Sotto di lui, secondo, il compagno fedele Noa Lang, l’altro che per tempo è stato un osservato speciale del Milan! Per Noa il valore di mercato è fissato da Transfermarkt a 22 milioni di euro. L’importante classifica riporta i 10 talenti più preziosi del Belgio. Ritroviamo anche una vecchia conoscenza della Serie A (Bologna), ovvero Skov Olsen, con un valore pari a 12 milioni di euro.

Insomma, Transfermarkt conferma l’assoluto prestigio di De Ketelaere in questo momento, e in prospettiva quanto potrebbe diventare un giocatore importante, un top player. Il Milan, dopo settimane di trattativa, non può farselo scappare! Parliamo pur sempre del giocatore più prestigioso di tutto il Belgio! Di seguito la classifica completa: