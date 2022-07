Calciomercato Milan, offerta aumentata: i dettagli

Arriva una conferma importante sull’affare De Ketelaere, che il Milan spera di chiudere a breve: ormai siamo al dentro o fuori.

Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono regalare Charles De Ketelaere a Stefano Pioli. C’è la convinzione che si tratti del rinforzo giusto per la squadra, però la trattativa va avanti da settimane e ancora non si chiude.

Tra parte fissa e bonus il Milan è arrivato a offrire oltre 30 milioni di euro, con il Club Bruges che finora è sempre rimasto fermo sulla richiesta di 35 milioni. La società belga non ha bisogno di fare cessioni, gode di buona salute a livello economico e non avrebbe problemi a tenersi il giocatore, consapevole di poter comunque guadagnare tanti soldi tra un anno. Magari anche più di adesso.

È noto che dalla Premier League è arrivata una proposta del Leeds United da 35-37 milioni, però il 21enne talento belga ha rifiutato la destinazione. Vuole giocare in Champions e ha già un accordo con il Diavolo.

Calciomercato Milan, nuova proposta per De Ketelaere: le ultime news

Dal Belgio è RTL Sport a rivelare che il Milan ha fatto una nuova offerta da 33 milioni ed è inclusa anche una percentuale sulla futura rivendita. Notizia confermata anche da Sportmediaset successivamente.

Maldini e Massara hanno effettuato un altro passo per avvicinarsi alla richiesta del Club Bruges e si aspettano una risposta positiva entro domani, altrimenti abbandoneranno la trattativa per De Ketelaere e vireranno su un altro obiettivo. Resta viva la candidatura di Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea e ritenuto da Sportmediaset il possibile colpo del Milan se dovesse naufragare l’arrivo del giovane talento belga. Il 29enne marocchino non rientra più nei piani dell’allenatore Thomas Tuchel e vuole lasciare Londra.