De Ketelaere, dal Belgio: “Offerta migliorata ma niente accordo”

Non trova totali conferme l’indiscrezione de La Gazzetta dello Sport! C’è ancora distanza, e la deadline resta. Le ultime dal Belgio…

Sembrava che l’ambiente rossonero potesse finalmente tirare un sospiro di sollievo, ma non ci siamo ancora! Il giornalista de La Gazzetta dello Sport qualche ora fa aveva lanciato una fondamentale indiscrezione, secondo cui il Milan aveva aumentato l’offerta per Charles De Ketelaere!

Luca Bianchin ha parlato di una proposta al rialzo di 31 milioni di euro più 4 bonus. Questo l’ultimo rilancio di Maldini e Massara al Club Brugge per aggiudicarsi finalmente il talento belga. Come ben sappiamo, la richiesta minima è ferma ai 35 milioni di euro, ed ipoteticamente l’ultima offerta del Milan sfora di un milione le pretese del Bruges.

La fonte aveva affermato di una trattativa in dirittura d’arrivo, la celebre fumata bianca per intenderci, che sarebbe potuta arrivare tra stasera e domani. Ma in Belgio, patria di Charles De Ketelaere, diciamo che la pensano diversamente. A chiarire la situazione è il noto portale HLN, che spiega bene come stanno le cose secondo le informazioni in loro possesso.

Il Milan, a detta della fonte, avrebbe davvero aumentato l’offerta ma il Club Brugge non è ancora convinto.

Milan, niente accordo: deadline confermata

HLN spiega che il Club Brugge vorrebbe che la parte fissa dell’offerta sia più alta e che siano meno le variabili inserite nella cifra complessiva. Sicuramente ci aspettiamo che dei 4 milioni offerti dal Milan ci siano bonus più facilmente raggiungibili e altri meno. Fatto sta che i belgi non sono ancora convinti e quindi al momento non c’è alcun accordo.

La medesima fonte spiega che la deadline è stata confermata. Milan e Club Brugge hanno deciso di provare a trovare l’accordo entro il weekend, ovvero entro domenica 31 luglio. Difficile si scelga di andare ad oltranza, dato che l’1 agosto mancheranno soltanto dodici giorni all’inizio del campionato, e ad oggi, ufficialmente, il club rossonero non ha messo a segno alcun colpo di mercato in entrata.

Qual è la verità dunque? La trattativa è in dirittura d’arrivo o bisognerà aspettare il resto della settimana per la decisione? Fatto sta che la situazione è adesso davvero frustrante, con i tifosi che vorrebbero soltanto la fine di questa telenovela, in un senso o nell’altro. Si spera ovviamente che tutto possa risolversi in maniera positiva, con De Ketelaere che arrivi a Milano a vestire rossonero.

C’è chi parla di estrema fiducia, ma staremo a vedere.