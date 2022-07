De Ketelaere, la decisione di Milan e Bruges: dentro o fuori

Nessun accordo per De Ketelaere dopo l’incontro avvenuto in Svizzera tra i club: ma Maldini e Massara non si arrendono.

Non è ancora vicino il trasferimento di Charles De Ketelaere in Italia. Ieri c’è stato un faccia a faccia tra Milan e Club Bruges a Lugano, però non ha prodotto l’accordo tanto atteso.

La società belga continua a chiedere 35 milioni di euro per la cessione del suo gioiello e quella rossonera non è arrivata a offrire tale cifra. Si pensava che il summit in Svizzera tra Paolo Maldini, Frederic Massara e Vincent Mannaert sarebbe terminato con un’intesa e invece così non è stato.

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive che la dirigenza milanista ha leggermente migliorato l’offerta precedente da 30 milioni più 2 di bonus, però non è stato sufficiente. Le parti hanno comunque convenuto sul fatto che la trattativa non andrà avanti oltre questo fine settimana. Domenica 31 luglio potrebbe essere la scadenza definitiva.

Calciomercato Milan, affare De Ketelaere: arriverà l’accordo?

Anche dal Belgio giungono conferme sul fatto che la negoziazione non dovrebbe proseguire oltre il weekend. Lo scrive Hln.be, spiegando che tocca al Milan fare un rialzo della proposta se vuole assicurarsi De Ketelaere. Altrimenti l’operazione naufragherà.

Il Club Bruges non ha granché intenzione di scendere molto al di sotto dei 35 milioni pretesi per la cessione del cartellino. Devono essere Maldini e Massara a fare un piccolo sforzo per migliorare la loro offerta. Vedremo nelle prossime ore e nei prossimo giorni se questo rilancio ci sarà.

Ormai questa trattativa è diventata una vera e propria telenovela. I tifosi rossoneri sono stanchi e sperano che si chiuda quanto prima. C’è un po’ di frustrazione nel vedere che una negoziazione sta andando così per le lunghe. La speranza è di non perdere quello che è il principale obiettivo del calciomercato estivo del Milan, soprattutto se l’affare dovesse saltare per pochi milioni.

Maldini e Massara stanno insistendo tanto per l’ingaggio di De Ketelaere, che da tempo ha detto sì e che auspica che la situazione si sblocchi a breve. Sogna di vestire la maglia rossonera e ha rifiutato altre offerte che gli sono arrivate.