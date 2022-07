Ziyech, il Chelsea lo svende: cifra irrisoria per la cessione

Il club londinese non chiede molto per privarsi del marocchino: i rossoneri potrebbero anche provare l’affondo a breve

Continuano a susseguirsi importanti notizie in chiave mercato per il Milan. Le situazioni continuano a cambiare e a questo punto c’è da attendersi qualsiasi cosa nei prossimi giorni.

Queste sono state le ore di Charles De Ketelaere, che ad inizio settimana scorsa sembrava ad un passa dal vestire la maglia del Milan, con Maldini e Massara in procinto di partire per il Belgio e chiudere l’affare. Sette giorni dopo, e dopo ben due colloqui con la dirigenza del Club Brugge, l’accordo non è stato ancora trovato, e piano piano le certezze cominciano a cascare.

Il club campione del Belgio non ha intenzione di abbassare minimamente le pretese e chiede 35 milioni di euro, neanche una virgola in meno. Si continua a parlare di ottimismo ma da l’eventualità che la trattativa salti c’è e il Diavolo si sta guardando attorno per non farsi trovare impreparato.

Milan, servono meno di 10 milioni per il marocchino

Il piano B infatti non è poi così tanto remoto come sembra, perché il Milan è sempre attentissimo su Hakim Ziyech e dall’Inghilterra arrivano importante conferme. Secondo quanto riferito dal Daily Mail infatti, la società rossonera avrebbe intensificato i rapporti con il Chelsea per capire le cifre per arrivare al talento marocchino.

I Blues lo lascerebbero partire per 8 milioni di sterline (circa 9,5 milioni di euro). Ci sarebbe poi da risolvere il problema dello stipendio, con il classe 93′ che sarebbe chiamato a tagliarsi una parte del suo ingaggio monstre per unirsi ai rossoneri. Il quotidiano inglese spiega che le difficoltà per arrivare a Charles De Ketelaere, con l’offerta che non soddisfa ancora il Club Brugge, avrebbero portato il Milan a tornare nuovamente sull’ex Ajax, ormai fuori dai piani di Tuchel per il suo Chelsea.

Quindi a questo punto la situazione potrebbe cambiare all’improvviso e Ziyech diventerebbe il nuovo obiettivo primario di Maldini e Massara per la trequarti. Il Daily Mail non ha dubbi e riferisce che Chelsea e Milan discuteranno un accordo nel loro prossimo incontro. Intanto Stefano Pioli aspetta con ansia i rinforzi, ma nel frattempo si concentra sulla prossima amichevole dei suoi contro il Wolfsberger.