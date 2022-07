Albertini consiglia l’acquisto: “Milan, io ci proverei”

Alberti ha parlato del mercato del Milan alla Gazzetta dello Sport e ha consigliato il Milan di tentare l’acquisto di un giocatore.

Il mercato del Milan continua a vivere una fase di stallo a causa dell’operazione De Ketelaere. Maldini e Massara sono pronti a scommettere su di lui: lo considerato il calciatore perfetto da inserire negli schemi di Pioli e stanno facendo di tutto per riuscirci.

Demetrio Albertini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, è dello stesso avviso. E azzarda un paragone molto importante: “De Ketelaere è totalmente diverso da Boban, ma è polivalente come lo era lui: il percorso tattico fatto da Zvone nel Milan può essere un modello, in questo senso De Ketelaere può ripercorrerne le orme“.

I tifosi spingono anche per Hakim Ziyech, un affare in tutti i sensi, sia economici che tecnico-tattici. L’ex centrocampista è d’accordo: “Dico solo una cosa. Il Milan ha capito dove vuole andare, in Italia e in Europa. E per vincere ancora occorrono giocatori di esperienza: io ci proverei, eccome“.