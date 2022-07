De Ketelaere-Milan, dentro o fuori: “Se rifiutano sarà game over”

L’esperto ha fatto il punto sulla trattativa e ha spiegato che il club rossonero non andrà oltre: tutto nelle mani del Brugge

Al centro dei discorsi sul mercato del Milan c’è sempre il solito Charles De Ketelaere, con la trattativa fra i rossoneri e il Club Bruges che incredibilmente non si è ancora chiusa.

Il Milan ce la sta davvero mettendo tutta sul piano economico e non si capisce perché il club belga non abbia ancora accettato la proposta di Maldini e Massara. Ai microfoni di PLAYTV_CM.IT è intervenuto l’esperto di calcio e mercato Sacha Tovalieri, che ha fatto il punto sull’estenuante trattativa: “De Ketelaere, da quello che so, è questione di ore. Se il Brugge rifiuterà sarà game over, perché il Milan non farà altre offerte. Attualmente siamo a più di 35 milioni con i bonus. Maldini ha fatto il possibile”.

Tovalieri ha poi spiegato che teoricamente non si dovrebbe andare oltre domenica. L’offerta del Diavolo in effetti è molto alta e inoltre la volontà del calciatore di vestire la maglia rossonera è abbastanza chiara. Per questo motivo l’offerta del Leeds non dovrebbe costituire un ostacolo troppo grande. Nelle prossime ore si attendono novità decisive, in un senso o nell’altro.