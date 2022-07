Daniel Maldini allo Spezia: il comunicato ufficiale del Milan

Il Club AC Milan ha reso ufficiale la cessione del giovane. Come da pronostico, affare in prestito alla società di Serie A…

Estate di partenze in casa rossonera. Dopo Duarte, Caldara e Castillejo oggi è il turno di Daniel Maldini. Come preannunciato da diversi giorni, il figlio d’arte passerà la prossima stagione allo Spezia. Un’annata sportiva che potrà essere molto utile a Daniel per prendere consapevolezza di sè e dei suoi mezzi e perché no mettersi in mostra.

Il suo cartellino è stato conteso tra Hellas Verona e Spezia, ma i veneti hanno mollato la presa perché non d’accordo alla formula del prestito secco. Modalità di operazione andata bene invece ai liguri che si rinforzano quindi con un innesto giovane e di prospettiva in zona offensiva.

La cessione in prestito secco di Daniel Maldini è adesso ufficiale. A darne comunicazione è il club AC Milan attraverso una nota sul proprio sito:

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini allo Spezia Calcio. Il Club augura a Daniel le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva.

Papà Paolo saluta quindi per la prima volta il figlio Daniel, speranzoso di trovarlo più forte e maturo la prossima estate!