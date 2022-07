De Ketelaere al Milan, c’è lo zampino di Ibrahimovic: il retroscena

Gianluca Di Marzio ha svelato un particolare retroscena sulla trattativa che porterà Charles De Ketelaere al Milan. Ibrahimovic è coinvolto!

Sembra ormai tutto fatto per il passaggio di Charles De Ketelaere al Milan. Sono state settimane intense, estenuanti, soprattutto per Paolo Maldini e Frederic Massara. I due dirigenti rossoneri hanno dovuto agire con ingegno sopraffino per riuscire finalmente a strappare il talento al Club Brugge.

Come ben sappiamo, sino alla fine, i belgi hanno complicato la trattativa impuntandosi sulla cifra di cessione di 35 milioni di euro. Il Milan, dopo aver rimodulato diverse volte le offerte rifiutate, è riuscito a soddisfare le richieste minime del Brugge. Di conseguenza, pronto il contratto quinquennale di Charles De Ketelaere in rossonero. Il 21enne guadagnerà 2,2 milioni a stagione.

E a proposito d’ingaggio, è assolutamente da sottolineare che il giocatore ha rinunciato ad una parte dello stipendio. Difatti, la cifra concordata inizialmente era di 2,5-2,7 milioni a stagione, ma dati i temporeggiamenti nella trattativa, Charles ha voluto accelerare il tutto con un gesto concreto. Un pò come fatto da Sandro Tonali la scorsa stagione. Segnali di milanismo importanti!

De Ketelaere dovrebbe dunque atterrare a Milano nelle prossime ore, il suo arrivo è previsto per la giornata di domani. Oggi l’ennesimo segnale che ha portato alla chiusura dell’affare, con il giovane che anche nella seduta odierna non si è allenato con i compagni. Ma attenzione, perchè da Gianluca Di Marzio arriva un retroscena importante sulla trattativa tra Milan e Club Brugge. Re Zlatan ha avuto un ruolo fondamentale!

Di Marzio: “Ibrahimovic prende De Ketelaere sotto la sua ala protettiva”

Come rivelato da Gianluca Di Marzio sul suo sito, c’è un retroscena particolare a confermare l’affare in chiusura tra Milan e Brugge. E riguarda Zlatan Ibrahimovic. Difatti, l’esperto di mercato ha raccontato che l’agente di Charles ha contattato di persona lo svedese per fargli una precisa raccomandazione: prendersi cura di De Ketelaere, tenerlo sotto la sua ala protettiva e aiutarlo nell’inserimento in squadra.

Questo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sulla questione:

“Tom de Mul, agente di Charles De Ketelaere è un ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic ai tempi dell’Ajax. Il manager si è rimesso in contatto con l’attaccante del Milan tramite amici in comune con lo scopo di “raccomandargli” di prendere il ragazzo sotto la sua ala protettiva, in modo tale da agevolarne anche l’inserimento al Milan.”