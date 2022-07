Marsiglia-Milan, probabili formazioni: Leao dalla panchina, il motivo

Oggi il Milan scende in campo a Marsiglia: sarà l’amichevole più importante di tutte, vediamo come Pioli dovrebbe schierare la squadra.

Dopo l’ultima partita disputata e vinta in Austria contro il Wolfsberger, il Milan è pronto a tornare a giocare. Stasera dalle ore 18 allo stadio Velodrome ci sarà il match contro il Marsiglia.

La squadra della Ligue 1 rappresenta l’avversaria più forte di questa estate per i rossoneri, che poi chiuderanno il programma di amichevoli pre-campionato sabato prossimo a Vicenza. I francesi sono allenati da Igor Tudor, tecnico che in Italia conosciamo molto bene e che è reduce da una positiva esperienza sulla panchina dell’Hellas Verona.

Per Stefano Pioli è molto importante testare la condizione fisica dei suoi calciatori contro una rivale di buon livello. Si aspetta delle risposte pure in termini di gioco, anche se non tutti sono ancora al 100% della forma. Sarà una gara interessante da seguire (diretta tv e streaming su Sportitalia).

Amichevole Marsiglia-Milan, le probabili formazioni di Tudor e Pioli

Pioli a Marsiglia vuole schierare il miglior Milan possibile, una formazione che almeno si avvicini a quella che dovrebbe essere quella titolare. In porta ci sarà Mike Maignan. In difesa Davide Calabria e Theo Hernandez agiranno sulle fasce, mentre Pierre Kalulu e Fikayo Tomori comporranno la coppia centrale.

A centrocampo ci saranno Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Per quanto riguarda il tridente alle spalle dell’unica punta, Olivier Giroud, non dovrebbe esserci Rafael Leao. Il portoghese ha accusato un leggero affaticamento e partirà dalla panchina, subentrerà nel corso del secondo tempo. Al suo posto a sinistra ci sarà Ante Rebic, mentre a destra dovrebbe essere Junior Messias il favorito su Alexis Saelemaekers.

E il trequartista? C’è il ballottaggio tra Yacine Adli e Brahim Diaz. L’ex Bordeaux sta già conquistando i tifosi con le sue giocate e il suo atteggiamento in campo. Lo spagnolo deve fare di più per prendersi la maglia da titolare. L’amichevole di oggi a Marsiglia è importante per entrambi.

In Francia si dovrebbe rivedere in campo, anche se nel secondo tempo, Simon Kjaer. Il difensore danese in queste settimane sta lavorando per ritrovare la migliore condizione dopo un lungo periodo di stop per infortunio. Al Velodrome dovrebbe finalmente tornare a giocare.

AMICHEVOLE MARSIGLIA-MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI

Marsiglia (3-4-2-1): Blanco; Gigot, Mbemba, Touré; Clauss, Guendouzi, Rongier, Kolasinac; Gerson, Payet; Milik.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Adli (Brahim Diaz), Rebic; Giroud.