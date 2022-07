Massara con il papà di Gerson: la foto è già virale

Frederic Massara ha fatto un curioso incontro durante la trasferta del Milan in Francia per l’amichevole contro il Marsiglia.

Il Milan è arrivato stamattina a Marsiglia in vista dell’amichevole del pomeriggio contro la squadra di Igor Tudor. Un test pre-stagionale molto importante, dato che il calibro dell’avversario è ben superiore rispetto a quelli incontrati precedentemente. Una sfida, seppur amichevole, dal sapore europeo. E lo dimostrano i 60 mila tifosi che saranno presenti al Velodrome per assistere alla gara.

Un sold out strabiliante a Marsiglia, che servirà da stimolo e motivazione ad entrambe le formazioni. Presenti al match anche Paolo Maldini e Frederic Massara. I due dirigenti, nonostante i tanti impegni di mercato, sono partiti con la squadra in mattinata. Anche la loro presenza sarà fondamentale per i rossoneri, che si sentiranno ben più invogliati a fare bene.

Ma anche in Francia il dirigente Frederic Massara non ha perso l’occasione per concedersi a qualche incontro d’affari. Almeno così si suppone. Come dimostra la foto pubblicata su Instagram, il Direttore Sportivo ha incontrato l’agente del brasiliano. Colloquio di mercato?

Massara incontra l’agente: la motivazione

Ebbene, Frederic Massara ha incontrato stamane uno dei procuratori della MG SPORTS GESTAO, nota agenzia sportiva brasiliana. Il tizio in questione altro non è che l’agente e il padre di Gerson, attuale centrocampista del Marsiglia ed ex di Fiorentina e Roma. Il Milan è effettivamente alla ricerca di un mediano per il suo centrocampo, ma Gerson sarà davvero uno dei possibili candidati?

A parte che le sue caratteristiche sono diverse da quelle che il Milan sta cercando, e poi ci sentiamo di escluderlo. Massara e il padre di Gerson si conoscono in realtà da diverso tempo, quando fu proprio il DS rossonero, allora nella Roma, a prelevare il giocatore dal Fluminense (2016). Quello di stamane, altro non è stato che un incontro amicale tra due vecchie conoscenze. Difatti, la didascalia della foto riporta la dicitura:

“Oggi ho avuto il piacere di incontrare il mio amico e direttore del Milan in viaggio d’affari attraverso l’Europa, Frederic Massara”.

Insomma, sembrerebbe nulla di significativo per il mercato del Milan.