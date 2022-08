Calciomercato Milan, in Francia sicuri: “Psg o niente”

Il giornalista francese ha dato cruciali aggiornamenti in merito alla situazione del giocatore. Il Milan c’è sopra, ma lui ha un solo desiderio…

Il duo dirigenziale formato da Paolo Maldini e Frederic Massara ha regalato il primo colpaccio di mercato al Milan e a tutti i suoi tifosi. L’entusiasmo è alle stelle per l’arrivo in Italia di Charles De Ketelaere, il talento belga su cui ci sono aspettative altissime. Parliamo di un giocatore di enorme prospettiva, che arriva al Milan come trequartista.

36 milioni di euro l’investimento complessivo del club rossonero, il colpo più costoso della coppia Maldini e Massara al Milan. Adesso, con la trequarti ultimata, è il momento di dedicarsi agli altri due acquisti impellenti del mercato estivo. Il centrocampista e il difensore. Per quanto concerne la retroguardia sono caldi i nomi di Japhet Tanganga e Abdou Diallo. Il Milan si sta muovendo concretamente fiducioso di poter prendere in prestito uno dei due centrali.

Andando alla mediana, resiste ancora il nome di Renato Sanches, e tiene banco anche quello di Carney Chukwuemeka. Ma Paolo Maldini ha ancora il grande desiderio di portare in rossonero il portoghese del Lille. Come ben sappiamo, è piombato forte il Paris Saint Germain su Renato, tanto da distoglierlo dalle avance del Milan. Sembrava tutto finito, e che il centrocampista sarebbe approdato a Parigi. Ma le ultime recenti notizie hanno riacceso un lume di speranza.

Renato Sanches, o PSG o Lille

Nelle ultime ore è stato affermato che il Milan ha nuovamente intensificato i contatti con Jorge Mendes per Renato Sanches. Pare che il giocatore dia priorità al PSG, ma in caso di mancato trasferimento potrebbe approdare al Milan. I parigini non possono prelevarlo dal Lille se prima non liberano la rosa dagli esuberi, e quindi Paredes, Wijnaldum, Gueye e Ander Herrera.

Campos ha fiducia di piazzare gli esuberi, ma se non dovesse riuscirci dovrebbe dire addio al colpo di Sanches. In quel caso il Milan avrebbe la strada spianata. Ma non secondo il francese Alexis Bernard. Il giornalista ha parlato chiaro facendo un quadro della situazione di Renato Sanches. A sua detta, il portoghese ha in mente soltanto il Paris Saint Germain. Quindi le scelte per lui sono due. Raggiungere Parigi quest’estate (se possibile) o rimanere un altro anno al Lille per arrivare alla scadenza del contratto e poi liberarsi a zero nel 2023.

Insomma, secondo Bernard Renato non sta tenendo in considerazione l’alternativa milanese. Vuole solo e soltanto il PSG e se così non sarà allora preferisce rimanere ancora al Lille.