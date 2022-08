DIRETTA De Ketelaere: il belga atteso a La Madonnina

Vivi con noi la giornata di Charles De Ketelaere: visite mediche, idoneità e firma sul contratto per il talento belga. Tutte le tappe LIVE prima dell’annuncio ufficiale

L’attesa è stata davvero lunga ma finalmente Charles De Ketelaere è sbarcato a Milano. Il talento belga lo ha fatto ieri, insieme alla sua famiglia, che lo accompagnerà in questi suoi primi giorni milanesi: il suo aereo è atterrato dopo la mezzanotte, come vi abbiamo documentato.

A Linate, ad attenderlo, c’erano diversi tifosi del Diavolo, che entusiasti hanno intonato cori per l’ormai ex Club Brugge. Charles De Ketelaere è ad oggi l’acquisto più caro della sessione estiva di calciomercato. Il Milan ha investito ben 32 milioni di euro più bonus, che non supereranno i 3 milioni, per portarlo in Italia. Al giocatore uno stipendio da circa 2,2 milioni di euro netti a stagione.

Oggi arriverà la firma sul contratto, prima però è chiamato a svolgere le visite mediche e ad ottenere l’idoneità sportiva. Un percorso questo che avrà inizio in mattinata: è atteso alla clinica La Madonnina per le ore 09.00. Nel tardo pomeriggio le firme a Casa Milan.

