De Ketelaere è già a Milanello: il programma del primo giorno da rossonero

Ecco come si svolgerà la prima giornata presso il centro sportivo di Milanello per Charles de Ketelaere, l’ultimo arrivato in rossonero.

Il Milan da ieri ha una stella in più nella propria rosa. Ovvero Charles de Ketelaere, il fantasista belga tanto voluto e tanto atteso, finalmente sbarcato a Milanello ufficialmente.

Una trattativa complessa per un calciatore che però, per mesi, è stato considerato un obiettivo totale. Giovane, talentuoso, brillante e già pronto per il salto di qualità.

Oggi De Ketelaere vivrà la sua prima vera giornata da milanista. Ieri è stato il tempo delle visite e delle firme, oltre che delle foto di rito a Casa Milan, mentre questo mercoledì 3 agosto rappresenterà il battesimo sul campo.

De Ketelaere conoscerà i nuovi compagni, poi subito allenamento

Anche se l’allenamento odierno a Milanello è programmato per le ore 17 del pomeriggio, De Ketelaere si è presentato già questa mattina al centro sportivo di Carnago per iniziare a prendere confidenza con quella che sarà la sua ‘casa’ nei prossimi anni.

Il belga si è palesato a Milanello a partire dalle ore 8,30 di questa mattina. Per lui previsti immediatamente i test fisici e atletici (da prassi per i nuovi arrivati) e ha successivamente fatto la conoscenza di mister Stefano Pioli e dello staff tecnico rossonero con cui avrà subito a che fare.

A breve De Ketelaere pranzerà sempre presso il centro sportivo, mentre intorno alle ore 15 è previsto il primo incrocio diretto con i suoi nuovi compagni di squadra, anche loro convocati in questo orario a Milanello per un meeting pre-allenamento. CDK si affiderà ai connazionali Origi e Saelemaekers, con cui ha già condiviso l’esperienza nella Nazionale belga.

Dunque primi vagiti rossoneri per CDK, che si comincerà ad integrare con i nuovi compagni e con il lavoro della squadra. Non sarà facile per un ragazzo di 21 anni che per la prima volta esce dal suo paese natale e viene trasportato in un club d’élite come il Milan. Ma sarà fondamentale il linguaggio del campo, oltre alla presenza di molti francofoni nella squadra di Pioli.

Alle 5 dunque primo allenamento per De Ketelaere come calciatore del Milan. In attesa degli ultimi colpi che Maldini vorrà compiere per puntellare la rosa.