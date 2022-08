Milan, “Colpo dalla Serie A”: clamorosa indiscrezione dalla Spagna!

Perso Renato Sanches, il Milan cerca un altro colpo a centrocampo: dalla Spagna emerge un nome sorprendente e difficile da assicurarsi.

Paolo Maldini e Frederic Massara devono ancora completare la squadra di Stefano Pioli, sono due le operazioni nei piani della dirigenza: un difensore e un centrocampista. Di fatto, i sostituti di Alessio Romagnoli e Franck Kessie, partiti a parametro zero.

Per la mediana il sogno era Renato Sanches, ma è sfumato, visto che il Paris Saint Germain se lo è assicurato in queste ore. Il Milan aveva pensato anche a Carney Chukwuemeka, ma è finito al Chelsea. Adesso uno dei profili caldi delle ultime ore è Pape Matar Sarr del Tottenham.

Dalla Spagna il portale Fichajes.net cita un nome a sorpresa per il calciomercato rossonero: Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha un contratto col Napoli che scadrà nel giugno 2023 e non dovrebbe rinnovare. Operazione non semplice, il club campano comunque non lo regala. Inoltre ci sono anche Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid sul giocatore.

Fabian Ruiz sarebbe un grande innesto per il Milan, ma sembra un’ipotesi poco percorribile oggi. Salvo sorprese, arriverà un altro centrocampista alla corte di mister Pioli.