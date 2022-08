Milan, il rossonero può dire addio: contatti con gli agenti

Secondo il giornalista sportivo, il club ha allacciato i contatti con gli agenti del rossonero! Potrebbe essere la sua prossima destinazione…

A Paolo Maldini e Frederic Massara non rimane che concretizzare l’acquisto di un nuovo difensore e di un nuovo centrocampista per ritenere chiuso il mercato estivo rossonero. Come è stato comunicato nelle ultime ore, il Milan ha visto sfumare due ghiotte occasioni per la sua mediana.

Carney Chukwuemeka e Renato Sanches hanno preferito altre destinazioni. Il primo, il giovane classe 2004 è passato a titolo definitivo al Chelsea. Mentre il secondo è in procinto di approdare a Parigi sponda Saint Germain. Ecco che il duo dirigenziale ha subito spostato la sua attenzione su profili alternativi.

Pepe Mater Sarr è al momento il nome in pole, ma bisogna prima avere certezza dell’apertura di una trattativa per capire se sarà lui l’innesto per la mediana rossonera. Intanto, però, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno pensando di sfoltire ulteriormente il reparto di centrocampo di Stefano Pioli.

Come ben sappiamo, Tiemouè Bakayoko è considerato ormai fuori dal progetto Milan, nonostante gli rimanga da scontare un altro anno del prestito biennale concordato col Chelsea. Ma il francese si è dimostrato un esubero vero e proprio, dato che non conforme alle idee di gioco di Pioli e commettendo qualche errore di troppo quando chiamato in causa.

Per lui sembravano vive le piste Marsiglia e Valencia, ma che ad oggi non hanno trovato un riscontro concreto.

Futuro Bakayoko, il club avvia i contatti con gli agenti

Secondo il giornalista Marco Conterio di TuttoMercatoWeb c’è un club che si è fatto sotto per Bakayoko. Ed è il Galatasaray! I turchi sono alla disperata ricerca di un centrocampista di qualità. La prima scelta è Lucas Torreira, l’ex Serie A che ha condotto un’ultima ottima stagione alla Fiorentina, salvo non essere poi riscattato dall’Arsenal.

Ma non soltanto Torreira. I turchi del Galatasaray stanno anche pensando a Evander del Midtjylland e a Tiemouè Bakayoko del Milan. Per quanto riguarda il rossonero, Conterio riferisce che sono già stati avviati i contatti con gli agenti del centrocampista di proprietà del Chelsea.

La soluzione di un trasferimento sembra la più plausibile, dato che è abbastanza difficile convincere i blues ad interrompere anticipatamente il prestito biennale. Sapremo presto se Bakayoko sarà diretto in Turchia, o se anche il Galatasaray rimarrà una semplice voce di mercato.

La cosa certa è che l’ex Monaco non avrà spazio tra le gerarchie di Stefano Pioli, e non conviene nè al club nè al giocatore forzare questa unione.