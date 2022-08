Milan, scelto il prossimo innesto: “È una priorità”

Dalla Francia filtrano indiscrezioni fondamentali sul mercato del Milan. Il giocatore è diventato una priorità per Maldini e Massara…

Il Milan ha fretta di chiudere anticipatamente questo mercato e quindi di cominciare la stagione con una squadra già assestata e completa. Dopo l’arrivo di Charles De Ketelaere per la trequarti, non rimane che mettere a segno un colpo a centrocampo e uno in difesa.

Bisogna ricoprire i vuoti lasciati da Franck Kessie e Alessio Romagnoli. Non due innesti qualunque, ma che vantino qualità e quantità e siano all’altezza delle ambizioni rossonere. Per il centrocampo, sfumati Renato Sanches e Carney Chukwuemeka, è balzato in pole il nome di Pepe Mater Sarr. Classe 2003 del Tottenham potrebbe rappresentare un buon acquisto e che rispecchia l’identikit del giocatore cercato dal club rossonero. Giovane e di prospettiva.

Per la difesa, resistono i nomi di Japhet Tanganga e Abdou Diallo. In realtà c’è stato un sorpasso dato che il senegalese del PSG è un’opzione che ha conquistato terreno nelle ultime ore. Il motivo è semplice. Se per Tanganga il Tottenham pretende l’obbligo di riscatto nella formula, per Diallo i parigini aprono al prestito con diritto.

Il senegalese ex Dortmund per caratteristiche potrebbe davvero fare al caso di Stefano Pioli. Centrale di difesa occupa con estrema facilità anche il ruolo di terzino sinistro. Il Milan potrebbe così aggiudicarsi contemporaneamente un vice Theo di tutto rispetto.

Milan, il difensore subito!

È probabile che in ordine temporale il Milan preferisca prima affondare per il difensore. Per il centrocampista potrebbe volerci qualche giorno o settimana in più, dato che al momento Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno tra le mani un giocatore sui cui puntare con estrema convinzione. Diverso il discorso per il difensore, dove sembra che ormai i due dirigenti hanno fatto la loro scelta.

Già, perchè secondo notizie provenienti dalla Francia, Abdou Diallo è adesso diventato una priorità per il club rossonero. È lui il prescelto per rinforzare il reparto di difesa milanista. A riportare la notizia è Hadrien Grenier di RMC Sport. Il giornalista ha aggiunto che però ancora non è stata presentata alcuna offerta da Paolo Maldini e Frederic Massara. Ma le prossime ore potranno essere quelle giuste in tal senso.

Sicuramente, si opterà per una proposta di prestito, che dovrà essere ben formulata per convincere i parigini. Da affrontare anche il tema ingaggio di Abdou Diallo, che al momento percepisce più di 5 milioni di euro a stagione. Ci sono tanti aspetti da chiarire, ma pare che il Milan abbia fatto la sua scelta per la difesa.