Romagnoli, frecciatina a Pioli: “Preferisco Sarri”

Nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore della Lazio una frecciatina di Romagnoli a Pioli: preferisce Sarri.

Alessio Romagnoli ha rifiutato il rinnovo con il Milan e si è trasferito a parametro zero alla Lazio, squadra del suo cuore. Non ha mai nascosto la sua fede laziale ed è felice di essere approdato nella squadra biancoceleste, dopo aver già giocato a Roma ma in maglia giallorossa in passato.

Nella giornata di oggi si è svolta la conferenza stampa di presentazione del difensore ha confermato il desiderio di giocare nella Lazio e si è espresso pure sul paragone Sarri-Pioli: “Ho sempre sperato di venire qui. Con Sarri c’è molta più tattica, un gioco più adatto a me e che mi piace molto di più. Con Pioli c’erano maggiori uno contro uno. Per me sarà importante giocare di più rispetto all’anno scorso”.

Romagnoli non nasconde il fatto di preferire i metodi e il gioco di Maurizio Sarri, rispetto a quelli di Stefano Pioli. Parole che faranno discutere i tifosi milanisti, già un po’ irritati da altre sue dichiarazioni recenti. A San Siro rischia qualche fischio quando ci sarà Milan-Lazio nella nuova stagione.