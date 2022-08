Milan-Pergolettese, risultato finale e marcatori: il tabellino

Ecco come è andata la sgambata di questa mattina a Milanello, ulteriore test per la squadra di Pioli in vista del campionato.

Ieri il Vicenza, oggi la Pergolettese. Il Milan ha concluso i test estivi di precampionato sfidando in questo weekend due squadre della prossima edizione di Serie C.

Se la sfida di ieri, vinta per 6-1 in trasferta, è stata presentata come una amichevole vera e propria, con tanto di diretta televisiva su Sportitalia, quello di oggi contro la squadra di Crema è stato una sorta di allenamento congiunto.

Una partitella presso il centro sportivo di Milanello utile a mister Pioli per due motivi in particolare: provare nuove soluzioni con elementi meno ‘titolari’ e soprattutto valutare lo stato di forma degli ultimi arrivati, su tutti il neo acquisto Charles De Ketelaere.

Milan-Pergolettese, De Ketelaere subito scatenato

Come riferiscono fonti ufficiali del Milan, il test casalingo di questa mattina, iniziato alle ore 10:45, è terminato col punteggio di 7-1 in favore della squadra rossonera, schierata da Pioli con il consueto 4-2-3-1 e con tante seconde linee in campo.

Ha subito brillato la stella di Charles De Ketelaere: addirittura una tripletta per l’ultimo arrivato, schierato da trequartista puro alle spalle della prima punta. Un gol su rigore, uno sugli sviluppi di calcio d’angolo ed infine un sinistro in diagonale, le prime dimostrazioni del talento assoluto di CDK.

In gol nella mattinata di Milanello anche l’altro volto nuovo Yacine Adli, il quale ha giocato sulla linea dei trequartisti, partendo inizialmente più largo a sinistra col compito di accentrarsi. Le altre reti sono state messe a segno da Pobega, dal giovane centravanti Lazetic che ha realizzato una doppietta (il secondo gol con deviazione). Gli ospiti hanno reso meno amara la sconfitta segnando anche il gol della bandiera.

Un buon test per il Milan e per mister Pioli, che ha le idee più chiare in vista del debutto in campionato contro l’Udinese del 13 agosto. Il problema riguarda solo gli acciaccati: ad oggi vanno ancora valutate le condizioni di Tonali, Giroud e Origi e capire se saranno disponibili o meno per l’esordio a San Siro.

MILAN -PERGOLETTESE 7-1

Marcatori: p.t. 4’ su rig, 19’ e 26’ De Ketelaere, 27’ Lazetic, 45’ Pobega. s.t. 10’ Lazetic, 30’ Adli, 41’ Bevilacqua