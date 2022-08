Tutti a guardare Onyedika ma a stupire è un altro centrocampista

Occhi puntati su Midtjylland-Benfica: il match di qualificazione alla prossima Champions League ha visto impegnato l’obiettivo del Milan, Raphael Onyedika

Serata di Champions League per molti tifosi del Milan. In serata si sono giocati diversi match di qualificazione alla fase finale della competizione europea per club più importante.

Gli occhi attenti di molti appassionati, fino a qualche minuto fa, sono stati punti su Midtjylland-Benfica. La lente di ingrandimento, chiaramente, era su Raphael Onyedika.

Il classe 2001 è oggi in pole per rafforzare il centrocampo di Stefano Pioli e i tifosi rossoneri non hanno perso l’occasione per guardarlo all’opera. Onyedika è così subito entrato in tendenza su Twitter.

Tifosi divisi

Molti appaiono soddisfatti della prestazione del calciatore nigeriano, ammonito nel corso del secondo tempo, nonostante il ko. Altri, invece, lo hanno bocciato, convinti che al Milan al massimo sarebbe una quinta scelta e non di più.

Chi ha rubato l’occhio è stato invece, Enzo Fernandez, che ha sbloccato la partita. L’argentino è stato accostato al Milan le settimane scorse, prima di approdare al Benfica. L’ex River Plate appare oggi un rimpianto visto il rendimento che sta mostrando in Portogallo.

Tornando a Onyedika è evidente che l’eliminazione del suo Midtjylland non potrà far altro che accelerare la trattativa: i prossimi giorni saranno, dunque, importanti, per capire se il Milan ha davvero intenzione di affondare il colpo sul nigeriano.

Ecco alcuni tweet legati a Onyedika:

Buon primo tempo di Onyedika. Conferma la sua grande mobilità a tutto campo con pressing 1 vs 1. In fase di impostazione ordinato e in gestione. Da sottolineare E.Fernandez nel Benfica, che impatto! — Mario (@russ_mario1) August 9, 2022

In prospettiva, forse può essere un ottimo colpo, ma attualmente se dovesse venire, sarebbe la 5° scelta dopo Krunic. Non è un caso che appena lui ed Evander son rimasti per 5min compassati, han preso gol e 2 azioni prima del gol entrambi hanno letteralmente guardato — Terrence Truman (@TrumanTerrence) August 9, 2022

Il MT in questo momento mentre osserva Raphael Onyedika : pic.twitter.com/MwI7HBNg1D — Antonio (@p__antonio) August 9, 2022

Raphael Onyedika va Benfica 2 Clearances

2 Interceptions

2/2 Tackles Won

27/32 Passes Completed (84%)

41 touches

1/3 Long Passes — eDMScout🐒 (@EDMwts) August 9, 2022

sto onyedika non è che mi sia piaciuto di oggi, in realtà sto ancora piangendo per Enzo Fernandez che è un talento cristallino — #19×2 (@FinallyMichele2) August 9, 2022

Solo il vero milanista guarda Midtjylland – Benfica il 9 di Agosto! #Onyedika #Milan pic.twitter.com/5RctxkTcFe — JEAN CLAUDE VAN BASTEN (@Traglius) August 9, 2022