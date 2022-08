Calciomercato Milan, addio a un obiettivo: firma imminente

Uno dei centrocampisti che piacciono al Milan sembra allontanarsi definitivamente: trapela che la firma del rinnovo è ormai prossima.

Tutti si attendono due buoni colpi dalla società rossonera in queste ultime settimane della finestra estiva del calciomercato. Un difensore e un centrocampista sono richiesti da Stefano Pioli, che si aspetta di essere accontentato.

Per quanto concerne la mediana, sono già sfumati Renato Sanches (finito al PSG) e Carney Chukwuemeka (andato al Chelsea). Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando diverse alternative. Uno dei nomi accostati al Milan, soprattutto a inizio estate, è quello di Douglas Luiz.

C’è stato anche un incontro con l’entourage del 24enne brasiliano, il cui contratto scade a giugno 2023, ma una trattativa non è mai decollata. L’Aston Villa chiedeva oltre 20 milioni di euro per la cessione del suo cartellino e la dirigenza rossonera non era disposta a spendere tale cifra. Tutto è rimasto in standby.

Calciomercato Milan, futuro Douglas Luiz: firma vicina

Il futuro di Douglas Luiz sarà ancora all’Aston Villa, salvo sorprese. Stando a quanto riportato dal Birmingham Mail, è ormai prossima la firma del rinnovo del contratto. Il prolungamento dovrebbe essere di tre anni, con la nuova scadenza portata a giugno 2026. La trattativa si è evoluta positivamente, è in stato avanzato e ormai le parti sono pronte a siglare il nuovo accordo.

Oltre al Milan, anche la Roma, l’Arsenal e il Newcastle United si erano interessati al centrocampista sudamericano. A portarlo in Europa era stato il Manchester City, che lo ha comprato dal Vasco da Gama per circa 12 milioni nel 2017. Successivamente i Citizens lo hanno prestato in Spagna al Girona e nell’estate 2019 c’è stato il trasferimento all’Aston Villa per oltre 16 milioni.

Per caratteristiche poteva essere un buon rinforzo per la mediana di mister Pioli, ma sarà ancora Steven Gerrard a goderselo a Birmingham. Il Milan dovrà prendere un altro innesto in mezzo al campo.