Milan, annuncio su Instagram per i tifosi: “Domani torno!”

Il rossoneri dà un importante annuncio sui suoi social. I tifosi adesso possono ben sperare in vista di Milan-Udinese.

C’è una buona notizia per i tifosi del Milan, e a darla è Giroud in persona sui suoi canali social. Oggi la squadra si è allenata a San Siro e l’attaccante francese ha fatto ancora lavoro differenziato. Questo ha fatto pensare subito ad una mancata convocazione per il match di sabato contro l’Udinese per la prima giornata di Serie A. Invece, a quanto pare, la situazione è ancora del tutto aperta.

L’attaccante francese, infatti, su Instagram ha pubblicato poco fa un post insieme ai suoi figli sulle panchine di San Siro. Una giornata speciale per lui e i suoi bambini, che hanno potuto seguire l’allenamento di papà e degli altri rossoneri direttamente a bordo campo. “Oggi allenamento a San Siro davanti ai più piccoli“, ha scritto l’ex Chelsea nella didascalia. Dopo poi le parole più importanti che tranquillizzano i tifosi in vista dell’Udinese.

Giroud, l’annuncio che fa felici i tifosi

“Felice di tornare con la squadra domani. Non vedo l’ora che arrivi sabato“, le parole di Giroud che fanno ben sperare sulla sua convocazione per la partita di sabato pomeriggio contro l’Udinese a San Siro. L’attaccante, dalle informazioni raccolte da MilanLive.it, domani proverà a lavorare con il gruppo: in caso di sensazioni positive, verrà sicuramente convocato. Non si può dire lo stesso di Divock Origi, il quale oggi ha fatto il suo secondo allenamento con il gruppo da quando è arrivato: Pioli deciderà se portarlo almeno in panchina solo dopo la rifinitura.