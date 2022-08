Nessun sorpasso: Maldini ha scelto il centrocampista

Maldini e Massara hanno fatto la loro scelta a centrocampo: può arrivare al Milan per meno di dieci milioni di euro. Il punto sul possibile colpo

Prosegue la ricerca di un centrocampista in casa Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro per accontentare Stefano Pioli.

Franck Kessie, di fatto, non è stato sostituito ma i rossoneri potranno contare su due nuovi profili, Adli e Pobega. Il francese, in questa calda estate, ha giocato in posizione più avanzata ma in futuro, non è per nulla da escludere, che venga utilizzato qualche metro più indietro.

L’italiano, invece, torna alla base più maturo e fresco di rinnovo è pronto a dare una mano alla squadra, dopo aver imparato tanto con Ivan Juric. Pobega e Adli, però, non sono delle prime scelte in mediana: i titolari, quando staranno bene, saranno Ismael Bennacer e Sandro Tonali. Alle loro spalle ha guadagnato terreno Rade Krunic. Il bosniaco è uno dei pupilli di Stefano Pioli e già sabato è pronto a giocare dal primo minuto vista la defezione, praticamente certa, dell’italiano.

Nuovo arrivo

Il calciomercato? Difficilmente regalerà a Pioli un nuovo titolarissimo ma un calciatore che possa far meglio di Bakayoko e rientrare nelle rotazioni, che si renderanno necessarie durante la stagione.

Ieri è tornato di moda il nome di Sambi Lokonga. Oggi l’ex Anderlecht è in forza all‘Arsenal. E’ un profilo che piace ma Tuttosport conferma, stamani, che il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Raphael Onyedika del Midtjylland. Un calciatore, che può varcare i cancelli di Milanello per un esborso di meno di 10 milioni di euro.