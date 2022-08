De Ketelaere, le migliori giocate in Milan-Udinese: qualità e classe, San Siro apprezza – VIDEO

Tutte le giocate di Charles De Ketelaere nella prima di campionato contro l’Udinese. Il belga in pochi minuti ha fatto capire di che pasta è fatto…

Buona la prima del Milan, ma buona la prima anche per Charles De Ketelaere. Il belga è subentrato nel secondo tempo della gara contro l’Udinese, al posto di Brahim Diaz. Lo spagnolo ha indubbiamente lasciato il segno timbrando un gol e un assist, e riprendendosi finalmente la scena. Ma anche Charles, nonostante i pochi minuti giocati, ha dato prova di grande affidabilità.

Una buona mezz’ora per dimostrare quella famigerata eleganza e qualità che hanno spinto Maldini, Massara e Pioli a credere in lui. Proprio il mister, prima di mandarlo in campo, gli ha chiesto una sola cosa: “lega il gioco”, e De Ketelaere non ha di certo mancato l’appuntamento per seguire le indicazione del mister. Subito dentro il vivo del gioco ha fatto vedere qualche ottimo spunto.

Importanti soprattutto i suoi recuperi palla per poi far salire la squadra verso l’area avversaria. Degno di menzione il suo ottimo disimpegno con dribbling all’avversario, ma anche lo splendido passaggio a Giroud diretto verso la porta. Insomma, la sensazione è che De Ketelaere ce ne farà vedere delle belle. Aveva anche segnato, raccogliendo un pallone solitario al centro dell’area dell’Udinese. Peccato per il fuorigioco fischiato precedentemente!

Lo stadio avrebbe sicuramente gioito per la prima rete all’esordio del classe 2001! Bisognerà però aspettare per festeggiare un gol del nuovo arrivato, nel frattempo godiamoci le sue giocate nel match contro l’Udinese.