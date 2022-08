Milan-Udinese, le pagelle della Gazzetta: Brahim Diaz il migliore

Lo spagnolo il man of the match nella vittoria di ieri dei rossoneri sulla squadra friulana: sempre nel vivo del gioco e decisivo

Il Milan ha cominciato la Serie A 2022-23 nel migliore dei modi ieri, battendo l’Udinese di Andrea Sottil per 4-2 grazie alla doppietta di Rebic e alle reti di Theo Hernandez e Brahimd Diaz.

La partenza è stata shock con il vantaggio degli ospiti dopo solo un minuto e mezzo di gioco, grazie all’incornata vincente di Rodrigo Becao su calcio d’angol di Deulofeu. Pochi minuti dopo il pareggio di Theo su calcio di rigore per il fallo di Soppy su Calabria e quindi il 2.1 di Rebic. Da quel momento in poi i rossoneri hanno giocato bene e meritato la vittoria, nonostante il momentaneo pareggio di Masina su errore in marcatura di Junior Messias.

Una buona prova comunque di tutta la squadra che è tornata subito ad esprimersi sui livelli della passata stagione. I tre punti sono una grande iniezione di fiducia per i ragazzi di Pioli e per il prosieguo del campionato. La Gazzetta dello Sport, nelle sue pagelle, ha premiato soprattutto le prestazioni di Davide Calabria e Ismael Bennacer. Il primo protagonista avendo subito il rigore del pareggio e autore dell’assist per Rebic sul 2-1, il secondo autore di una partita sontuosa in mezzo al campo, e sempre in anticipo sugli avversari. Per loro un bel 7, così come per Rebic.

Premiate anche le prove di Kalulu, Theo Hernandez con un 6,5, ma il migliore secondo la rosea è stato Brahim Diaz. Lo spagnolo ha giocato sempre attivo e ha giocato con grande personalità, entrando in qualche modo in tutti i quattro gol della sua squadra. Il peggiore è stato Messias (5,5) per l’errore sul gol del 2-2 dei friulani e per il fatto che non ha inciso in fase offensiva.

Nell’Udinese il migliore Pereyra, fulcro essenziale della manovra dei bianconeri e autore dell’assist per il gol di Masina. Il peggiore invece Nehuen Perez, che ha concesso davvero tanto nella sua zona agli attacchi del Milan.

Milan-Udinese 4-2: le pagelle della Gazzetta dello Sport

MILAN: Maignan 6, Calabria 7, Kalulu 6.5, Tomori 6, Theo Hernandez 6.5, Krunic 6.5, Bennacer 7, Messias 5.5, Diaz 7.5, Leao 6, Rebic 7, Saelemaekers 6, De Ketelaere 6.5, Giroud 6. Pioli 6.5