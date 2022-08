Calciomercato Milan, si complica l’obiettivo: offerta dalla Liga

Uno dei profili che più interessano a Maldini per il centrocampo potrebbe sfumare: un club spagnolo ha presentato un’offerta per averlo

Saranno due settimane molto importanti per il Milan e non solo perché è iniziato il campionato. In questi giorni infatti il focu sarà soprattutto sul finale di questa sessione di mercato e sui possibili ultimi colpi.

La società rossonera, nonostante il successo all’esordio contro l’Udinese, non si accontenta della rosa attuale e vuole regalare a Stefano Pioli almeno due ulteriori pedine. Una sicuramente in difesa, per completare il roster dei difensori centrali, e un’altra a centrocampo, dove va rimpiazzato Franck Kessie, perché al momento nessuno è arrivato a sopperire la sua assenza.

Con l’approdo di Renato Sanches al Paris Saint Germain, Maldini e Massara si sono fiondati su diversi profili per la mediana e stanno valutando ancora adesso quale può essere quello ideale che faccia al caso del club. Nelle ultime ore sono stati accostati ai rossoneri nuovi elementi in quel ruolo e tra questi c’è il giovane Jean Onana, di proprietà del Bordeaux. Il 22enne camerunense era già stato seguito durante la finestra di mercato invernale ed è al considerato al momento uno degli obiettivi principali del Milan per rinforzarsi a centrocampo.

Dalla Francia: proposta del Girona per Jean Onana

Si tratta di un giocatore di grande prospettiva, che tra l’altro nell’ultima stagione ha giocato insieme a Yacine Adli, che garantisce per lui. Dalla Francia però non arrivano buone notizie in questo senso. Infatti, secondo le informazioni raccolte da le10sport, per il classe 2000 è arrivata un’offerta degli spagnoli del Girona. Se i rossoneri non accelerano i tempi il giocatore potrebbe allora approdare in Liga. Secondo il quotidiano francese il giocatore è attenzionato anche dal Napoli, che sta per cedere Fabian Ruiz al Psg per 25 milioni e potrebbe avere la disponibilità economica per investire in quel ruolo.

Le alternative sono Raphael Onyedika del Midtjylland, per il quale però i danesi chiedono una cifra molto alta, e Sander Berge dello Sheffield. Va tenuta d’occhio anche un’ipotesi in Serie A, ovvero Ivan Ilic dell’Hellas Verona. La Lazio non è più sul giocatore dal momento che Luis Alberto rimarrà nella capitale, e il serbo potrebbe diventare un’ottima soluzione last minute.