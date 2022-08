Milan, la Lazio si tira fuori per l’obiettivo: spunta una nuova concorrente

I biancocelesti abbandonano la pista ma sull’obiettivo dei rossoneri per il centrocampo ora c’è un altro club italiano

Il mercato vivrà giorni di fuoco in queste fase finali della sessione estiva. Il campionato è cominciato e gli allenatori si trovano a dover gestire situazioni complicate con i giocatori che non conoscono il loro futuro e non sono totalmente concentrati sul campo.

In queste due settimane ci si aspettano diversi movimenti e sarà protagonista anche il Milan, che è intenzionato ad inserire gli ultimi due tasselli nella rosa di mister Pioli: un difensore centrale e un centrocampista. Per quanto riguarda il difensore centrale sembra che l’obiettivo definito dai rossoneri sia Abdou Diallo del Paris Saint Germain, con il club rossonero che attenderà gli ultimi giorni per provare a strappare il prestito del giocatore.

Invece a centrocampo c’è più incertezza. Dopo che il primo obiettivo Renato Sanches è approdato al Psg, Maldini e Massara hanno ricominciato il casting per individuare il profilo migliore per la mediana del Diavolo. Nelle ultime ore sono stati accostati diversi profili nel ruolo, tra cui Jean Onana e Raphael Onyedika. Si è parlato poi di un sondaggio per Sander Berge dello Sheffield, ma attenzione anche a una pista che porta in Serie A.

Su Ilic ora c’è il Torino: lo vuole Juric

Occhio infatti anche a Ivan Ilic dell’Hellas Verona. Il centrocampista degli scaligeri era stato bloccato dalla Lazio, ma nelle ultime ore i biancocelesti avrebbero mollato la presa perché alla fine Luis Alberto rimarrà nella Capitale. A questo punto la squadra di Sarri non ha più bisogno di un innesto in mezzo al campo e per il serbo si aprono altre strade, tra cui quella che porta al Milan.

I rossoneri hanno preso informazioni la settimana scorsa presso il suo entourage e nei prossimi giorni potrebbe provare anche a intavolare una trattativa con i gialloblu. L’ex Manchester City rappresenterebbe un profilo molto interessante per Stefano Pioli, che avrebbe un altro elemento importante per da far ruotare in mezzo al campo, ma la concorrenza per il classe 2001 c’è ancora. Sul giocatore infatti c’è l’interesse forte del Torino, e in particolare del suo allenatore Ivan Juric.

I granata punterebbero Ilic in caso di addio del connazionale Lukic, che ha avuto dei problemi sul rinnovo in questi giorni e non è stato convocato per il match d’esordio. Su Ilic ci sono interessi anche dalla Bundesliga.