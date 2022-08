Milan, dall’Inghilterra: “Ha rifiutato il rinnovo”, il Liverpool lo chiama

Secondo il noto media inglese, il rossonero ha rifiutato l’ultima offerta di prolungamento. C’è il Liverpool a seguirlo!

Il buon mercato del Milan passerà anche dai rinnovi di contratto e quindi dalle conferme dei giocatori che si sono dimostrati essenziali a questa squadra. La scorsa settimana abbiamo visto Fikayo Tomori rinnovare la sua fiducia e il suo amore ai colori rossoneri. Un prolungamento di contratto speciale. Fossero tutti così!

Fik ha discusso in pochissimo tempo il rinnovo e nel giro di pochi giorni ha trovato l’accordo col club! Lui, come Theo Hernandez, non ha fatto i capricci. I suoi agenti si sono mostrati molto disponibili, spinti sicuramente dall’assoluta volontà del giocatore di passare i prossimi anni in rossonero.

Ma la lista è ancora lunga. Il rinnovo più caldo rimane sempre quello di Rafael Leao, con le parti ancora alla ricerca di un accordo. Ovviamente, il portoghese, che è attualmente l’elemento più prezioso della rosa rossonera, sta tirando un pò la corda. Più il suo agente che lui, consapevoli di avere grandi estimatori in Europa e di poter chiedere una grossa cifra per il rinnovo.

In attesa di un risvolto sul fronte Leao, c’è un altro giocatore il cui prolungamento ha preso una brutta piega. Sembrava tutto fatto e pronto a firmare per sancire la sua unione al Milan, ma qualcosa è cambiato nelle ultime settimane.

Milan, brutte notizie dall’Inghilterra: c’è il Liverpool

Facciamo ovviamente riferimento a Ismael Bennacer. L’algerino ha un accordo in scadenza nel 2024, e se a marzo era pronto a firmare per il rinnovo, nelle ultime settimane qualcosa è cambiato. Adesso, pare che Isma chieda una cifra maggiore rispetto a quella offerta dal Milan è accettata dal suo entourage qualche mese fa. Si è detto che il mediano pretenda lo stesso stipendio garantito a Theo Hernandez dopo il rinnovo.

Sarà davvero così? Sta di fatto che il Mirror oggi fa sapere che Bennacer ha rifiutato l’ultima offerta del club rossonero, e che per lui potrebbe profilarsi un’esperienza in Premier League ad altissimi livelli. Difatti c’è il Liverpool sulle sue tracce, che dopo i pesanti infortuni di Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain e Curtis Jones potrebbe essere costretto ad intervenire sul mercato.

Il Mirror spiega che Bennacer al momento da priorità al rinnovo con il Milan, ma alla giusta cifra. Sappiamo che l’algerino guadagna 1,7 milioni di euro a stagione, e la medesima fonte afferma che il giocatore e il suo entourage accetteranno il rinnovo soltanto se lo stipendio viene aumentato di almeno 2 milioni di euro.