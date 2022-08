Onyedika al Milan, una questione di colori: la curiosità sull’obiettivo di Maldini

C’è una curiosità simpatica da conoscere sul giovane centrocampista finito nei radar milanisti. È da sempre rossonero, ma capiamo il senso…

Paolo Maldini e Frederic Massara continuano la disperata caccia al centrocampista da regalare a Pioli per la nuova stagione. Partito Franck Kessie, è rimasto un grosso buco sulla mediana da riempire quanto prima. Serve un mediano muscolare, molto bravo a schermare gli attacchi avversari e dalla notevole tecnica.

Il Milan ha sondato diversi profili negli ultimi giorni, ma ce n’è uno che più di tutti ha rapito l’attenzione della dirigenza rossonera. Parliamo ovviamente di Raphael Onyedika, il giovane centrocampista del Midtjylland di cui si dice un gran bene. 21enne e dalle grandi potenzialità, è un profilo che si sposa perfettamente con le politiche d’acquisto rossonere.

Come appreso dal giornalista danese Kristensen, Onyedika è già una star nel suo paese. Ha stupito la critica sportiva e i tanti tifosi con prestazioni da gigante. Sarà pronto per la Serie A? Il Milan negli ultimi anni si è dimostrato un club fuoriclasse nel crescere e sviluppare i giovani talenti, e siamo sicuri che l’area tecnica potrebbe fare un grande lavoro anche con il centrocampista nigeriano.

Presentata già la prima offerta al Midtjylland di 4/5 milioni di euro. Una cifra che ancora non convince i danesi. La sensazione è che si può chiudere per una somma vicina agli 8 milioni di euro. Ma c’è un fatto molto simpatico che accomuna di già Onyedika al Milan, indirettamente. Una questione di colori!

Onyedika sempre rossonero

Guardando al curriculum di Raphael Onyedika ci accorgiamo di un fatto particolare e simpatico. Il giovane centrocampista, nella sua ancora breve carriera da calciatore, ha fatto parte soltanto di club rossoneri, ovvero di squadre che hanno il rosso e il nero come colori sociali.

Uno è appunto il Midtjylland, club che lo ha accolto e cresciuto a partire dall’Under 19. E sappiamo bene che il club in questione ha come colori sociali il rosso e il nero. L’altro è invece il Fredericia, sempre una società danese militante però nella seconda divisione. Al Fredericia Onyedika ha passato una stagione in prestito: dall’agosto 2020 al giugno 2021 per poi tornare al Midtjylland cresciuto e pronto. Ebbene, anche il club di Serie B danese veste la maglia rossonera.

Semplici coincidenze o Raphael è destinato ad approdare al Milan ad indossare il rossonero per eccellenza nel mondo? Staremo a vedere, certo è che il giocatore vuole il Diavolo. Tocca alle società trovare l’accordo!