Onyedika, direttamente dalla Danimarca: “Vuole il Milan, Kjaer fattore chiave”

Arrivano cruciali informazioni direttamente dal giornalista danese sull’interesse del Milan per Raphael Onyedika. Il giocatore sa cosa vuole!

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno ben chiaro l’obiettivo di mercato per rinforzare il centrocampo di Stefano Pioli. È Raphael Onyedika il prescelto, che per caratteristiche si sposa perfettamente con la politica d’acquisti del club rossonero. Giovane, di qualità e con una grande prospettiva futura. Anche i costi sono contenuti, e il Milan sta trattando spedito per prelevarlo dal Midtjylland.

Proprio stamane sono arrivate le parole del Direttore Sportivo del club danese, che a chiare lettere ha fatto capire di non voler assolutamente cedere il 21enne quest’estate. A meno di un’offerta irrinunciabile chiaramente! Parole quelle del dirigente del Midtjylland che hanno un pò deluso l’ambiente, anche perché sappiamo bene che il Milan non è affatto disposto a concedere un alto esborso economico.

È di 4-5 milioni di euro l’offerta presentata ai danesi per Onyedika. Al momento, una cifra che non basta, dato che il Midtjylland non intende andar sotto i 10 milioni di euro. Almeno questo è ciò che è circolato nelle ultime ore. Direttamente dalla Danimarca, invece, ci arrivano novità cruciali e che spiazzano l’ambiente rossonero. Il Milan può arrivare presto a Raphael Onyedika!

Onyedika al Milan, “Kjaer può essere decisivo nell’affare”

Jorn Just Kristensen, capo dell’area sport del giornale Herning Folkeblad, ha parlato pochi minuti fa a Calciomercato.it in onda su TVPlay. Il giornalista conosce a memoria le caratteristiche fisiche e tecniche di Raphael Onyedika ed è anche a conoscenza di alcuni fattori cruciali nella trattativa tra Milan e Midtjylland. Innanzitutto, Kristensen è partito facendo una descrizione accurata delle caratteristiche di Onyedika:

“Parliamo di un ragazzo dal grande potenziale e molto potente, che sta crescendo anno dopo anno. Già nella UEFA Youth League con la formazione U19 del Midtjylland ha dimostrato le sue potenzialità. Nella stagione 20/21 è stato ceduto in prestito ed è migliorato tanto, è stato eletto giovane dell’anno dopo le prestazioni nella stagione che si è appena chiusa. Si muove al meglio come centrocampista difensivo. Ma con il suo strapotere fisico è in grado anche di scompaginare le linee difensive avversarie. Può dunque muoversi anche da mezzala, è l’esplosività delle gambe la sua caratteristica principale”.

Insomma, di Onyedika si dice e si pensa un gran bene in Danimarca. Ma il calciatore sarebbe pronto ad una maglia nella formazione rossonera? Kristensen ha spiegato bene cosa potrebbe rappresentare inizialmente il Milan per il giocatore: “In Italia le squadre hanno 24 giocatori che sfruttano durante le partite facendo magari partire anche diversi elementi dalla panchina. Però ci sono giocatori già molto forti nel Milan come Tonali, Bakayoko, Pobega. Visto il livello potrebbe non riuscire a fare il titolare. A 21 anni è una star nel Midtjylland. Al Milan potrebbe attualmente essere una buona riserva e crescere dal punto di vista tattico, oppure potrebbe fare una stagione in una squadra più piccola, sicuramente non andrebbe al Milan a fare la star”.

Infine, il giornalista danese ha fornito importanti chiarimenti sulla volontà del giocatore e sul tanto discusso costo del suo cartellino. Per il Milan l’affare è possibile: “Non ci sono dubbi che il giocatore voglia andare al Milan. Kjaer, che è considerato una leggenda del Midtjylland, potrebbe essere il fattore però che farà pendere la bilancia in favore del Milan. La valutazione finale di Onyedika è di circa 6/7 milioni, le decisioni su di lui saranno prese indipendentemente dal tecnico perché c’è una società forte alle spalle”.