Lo svincolato di lusso al posto di Ballo-Touré: è il sogno dei tifosi

Calciomercato Milan: trattativa in uscita per i rossoneri, per il sostituto i tifosi sognano lo svincolato di lusso.

Il Milan torna in campo per la 2^ giornata di Serie A. Dopo aver superato l’Udinese a San Siro, subito una prova importante: l’Atalanta a Bergamo, una partita storicamente difficile ma che negli ultimi due anni ha regalato solo bei ricordi. Intanto scorre il calciomercato, a dieci giorni dal gong finale: i tifosi sperano in un colpo last-minute, a centrocampo o in difesa.

Stefano Pioli in conferenza stampa è stato chiaro: la rosa è competitiva e arriverà qualcuno solo se ci saranno delle opportunità. L’allenatore ha parlato di volontà e non di necessità perché secondo lui, di comune accordo con l’area tecnica e il club, la squadra attuale è già completa. I tifosi non sono d’accordo, soprattutto dopo la notizia dell’infortunio di Rade Krunic. Un nuovo centrocampista servirebbe, ma c’è anche un altro ruolo che potrebbe aver presto bisogno di un intervento sul mercato. E i sostenitori rossoneri hanno già individuato un possibile obiettivo… da sogno.

Milan, Ballo-Touré al Galatasaray: i tifosi sognano Marcelo

Proprio in questi giorni si è parlato dell’interesse forte del Galatasaray per Ballo-Touré, il terzino arrivato l’anno scorso dal Monaco per il ruolo di vice Theo Hernandez. Il francese non ha mai convinto quando chiamato in causa e per questo i tifosi lo hanno immediatamente bocciato. Se l’offerta del club turco convincerà Maldini e Massara, il giocatore potrebbe essere ceduto. Il Milan si sente coperto da Florenzi, che può giocare anche in quella posizione (come fatto anche l’anno scorso nonostante la disponibilità di Ballo-Touré) ma occhio alle possibili sorprese di mercato.

Il Milan infatti potrebbe decidere di andare su un altro terzino in caso di cessione di Ballo–Touré in Turchia. I tifosi, come detto, hanno già pronto il nome del sostituto: è uno svincolato di lusso ed è un vero e proprio sogno di mercato. Stiamo parlando di Marcelo, che ha da pochi mesi lasciato il Real Madrid dopo anni di gloriosi successi e un Palmares da capogiro. Nonostante questo, è ancora libero: nessuno finora ha accelerato per averlo con sé.

Ci sono diverse opzioni sul piatto: in primis il Nizza, pronta a soddisfare tutte le sue richieste. Ma attenzione anche al Las Palmas nella Serie B spagnola (indiscrezione di qualche ora fa). Il giocatore era stato proposto anche alla Lazio di Maurizio Sarri ma poi non se n’è fatto nulla. Sul Milan non c’è nessuna informazione in merito: è una suggestione, il sogno dei tifosi di vedere la fascia sinistra della propria squadra con due fenomeni, entrambi ex Real Madrid. Marcelo non direbbe mai no a Paolo Maldini: tutti ricordiamo il video di quando dopo un’amichevole chiese come se fosse un tifoso qualunque una foto alla leggenda rossonera.