Milan, colpo di scena: l’ex Barcellona a centrocampo

Spunta una nuova pista per il centrocampo del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno messo gli occhi sull’ex Barcellona…

Pochi giorni e il mercato estivo sarà bello che chiuso. Al Milan mancano attualmente due innesti per reputare completa e pronta la sua rosa. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno continuando la disperata caccia al nuovo difensore e al nuovo centrocampista. Una ricerca non semplice, dato che il club rossonero ha intenzione di mettere a segno due colpi low-cost ma di notevole qualità.

Per la difesa è tornato in auge il profilo di Japhet Tanganga del Tottenham, mentre si sono spente le piste conducenti a Abdou Diallo ed Evan Ndicka. Almeno per il momento! Per la mediana resiste invece il nome di Raphael Onyedika, per il quale il Milan ha già presentato un’offerta al Midtjylland. È il nigeriano classe 2001 la prima scelta di Maldini e Massara per il centrocampo rossonero, ma i danesi stanno facendo muro.

Come rivelato dal Direttore Sportivo, il Midtjylland ha l’intenzione di trattenere per un’altra stagione Onyedika, a meno di un’offerta irrinunciabile e che sia vicina ai 10 milioni di euro. Una cifra che il Milan ritiene esagerata, e nonostante continui il pressing sul giocatore Maldini è tornato a guardarsi intorno. Dal Corriere dello Sport giunge notizia dell’apertura di una nuova pista per la mediana di Stefano Pioli.

Milan, il centrocampista dalla Bundesliga: fissato il prezzo

Il quotidiano sportivo romano stamane ha lanciato un’indiscrezione interessante. Il Milan, oltre a Onyedika, ha messo nel mirino anche il giovanissimo del Lipsia. Parliamo di Ilaix Moriba, il centrocampista ex Barcellona di cui si è detto un gran bene negli anni. Il guineano è passato in Bundesliga soltanto una stagione fa per il costo di 16 milioni di euro, ma nello stesso periodo il suo valore di mercato si aggirava intorno ai 25 milioni di euro.

Ilaix ha soltanto 19 anni, ma è stato giudicato come uno degli astri nascenti del calcio europeo. La sua esperienza in Bundesliga è stato arricchita anche dai mesi in prestito al Valencia. Ma nè al Lipsia nè in Liga è stato in grado di mettersi in mostra al meglio. Anzi! Parecchio deludenti le sue prestazioni, per un giovanissimo che non ha probabilmente trovato l’ambiente più consono alle sue aspettative per continuare a crescere.

Il Corriere dello Sport parla di un valutazione attuale del giocatore pari a 13-15 milioni di euro. Moriba ha un contratto col Lipsia sino 2026, ma il poco spazio che sta trovando potrebbe presto portarlo ad un trasferimento. Il Milan, a quanto pare, tiene d’occhio la sua situazione. L’identikit è quello giusto. Giovane, di qualità e alla ricerca di riscatto. Attualmente è lui l’alternativa a Onyedika!