Clamoroso Roma: infortunio Wijnaldum, il sostituto dal Milan!

Indiscrezione a sorpresa su un giocatore della squadra di Pioli: la Roma potrebbe metterlo nel mirino per completare l’organico di Mourinho.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno tutte le intenzioni di regalare a Stefano Pioli alcuni rinforzi in questo finale della sessione estiva del calciomercato, ma vogliono anche fare alcune operazioni in uscita. I nomi sono gli stessi.

Fodé Ballo-Touré e Tiemoué Bakayoko sono gli indiziati a lasciare Milanello. A dire il vero la partenza del primo non è una priorità, anche perché poi il Milan dovrebbe prendere un altro terzino sinistro. Ma se arrivasse un’offerta da 4-5 milioni di euro, non si può escludere una cessione. Il Galatasaray e il Nottingham Forest sono interessati al senegalese.

E il Nottingham Forest è anche tra i club che in queste settimane si sono interessati al centrocampista di proprietà del Chelsea. Tuttavia, finora non si è sviluppata nessuna trattativa per il suo trasferimento via da Milano. La società rossonera spera di trovare una soluzione, perché il giocatore non rientra nei progetti del mister.

Calciomercato Milan, la Roma punta un calciatore rossonero?

Bakayoko è arrivato in prestito biennale un anno fa e il Chelsea non ha accettato di interrompere l’accordo. I Blues pretendono che un’altra squadra subentri al Milan, altrimenti l’ex Monaco rimarrà a disposizione di Pioli. Nel contratto è previsto un obbligo di riscatto che si concretizzerebbe se si verificassero specifiche condizioni. In casa rossonera non hanno alcuna intenzione di comprare il cartellino.

Maldini e Massara sperano che arrivi una società disposta a prendere il mediano francese. Il quotidiano Il Tempo non esclude che Bakayoko possa rientrare tra le idee di mercato della Roma, che in questo momento si ritrova a dover fare i conti con l’infortunio grave capitato a Georginio Wijnaldum. Anche Denis Zakaria della Juventus e Sasa Lukic del Torino sono accostati al club giallorosso.

Sarebbe una sorpresa se Bakayoko approdasse alla corte di José Mourinho, vedremo se si svilupperà qualcosa di concreto nei prossimi giorni. La sensazione è che l’ex Monaco giocherà all’estero nel caso in cui non dovesse rimanere al Milan.