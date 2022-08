Milan, colpo in Serie A: affare low cost

Dalla Francia arriva la notizia di un duello di mercato tra Milan e Roma per un giocatore che milita in Serie A.

Il Milan vuole prendere un nuovo centrocampista e sembra stia accelerando per Jean Emile Junior Onana. Gli agenti oggi dovrebbero incontrare il Bordeaux per provare a chiudere l’affare.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno buoni rapporti con il club francese, dal quale è stato acquistato anche Yacine Adli. Questo aspetto potrebbe favorire l’operazione, che la società rossonera spera di poter concludere a condizioni economiche vantaggiose. Se non sarà possibile accordarsi per un prestito con diritto di riscatto, allora si cercherà di non andare oltre i 6 milioni di euro di spesa per il cartellino.

Onana è un giocatore forte fisicamente e particolarmente abile nella fase difensiva. Meno bravo nella costruzione del gioco e in fase offensiva, però è un profilo che può fare comodo a Stefano Pioli. Certamente sarebbe più funzionale al progetto rispetto a Tiemoué Bakayoko, ormai fuori dai piani del mister e che il Diavolo spera di riuscire a piazzare.

Calciomercato Milan, nel mirino un centrocampista della Serie A

Oltre a Onana, il club rossonero non perde di vista altri centrocampista. Nella lista c’è anche Adrien Tameze, 28enne franco-camerunese in forza all’Hellas Verona. Secondo quanto spiegato da Footmercato, sono Milan e Roma le squadre maggiormente interessate al giocatore. I giallorossi hanno perso Georginio Wijnaldum per infortunio e cercano un rinforzo a centrocampo.

In queste settimane tante squadre si sono fatte avanti per Tameze, però l’Hellas Verona chiede almeno 10 milioni e non concede sconti. Vedremo se Maldini e Massara faranno un tentativo concreto anche per lui, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Bakayoko. In questo momento sembra Onana la prima scelta, anche perché meno costoso oltre che più giovane del collega.

Tameze è reduce da una buonissima stagione con la maglia gialloblu: 40 presenze, 4 gol e 2 assist. Ha offerto prestazioni interessanti anche contro squadre di livello della Serie A. Non è il giocatore che i tifosi del Milan sognano, però con un budget limitato per il mercato la dirigenza sta cercando di fare il possibile per migliorare il centrocampo.