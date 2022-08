Ufficiale: squalifica confermata, salterà Milan-Bologna

Arriva la comunicazione ufficiale che conferma l’impressione iniziale: il calciatore non potrà giocare Milan-Bologna di sabato.

Il Milan, dopo aver pareggiato con l’Atalanta nella prima trasferta stagionale, potrà rifarsi sabato prossimo con un nuovo impegno casalingo davanti al pubblico amico.

Per il 27 agosto è previsto il match interno con il Bologna. Una gara che sulla carta vede i campioni d’Italia favoriti, ma visto lo 0-0 a San Siro nell’ultimo precedente nulla è da considerare scontato.

Intanto arrivano novità ufficiali riguardo le due squadre che come detto si sfideranno nell’anticipo della terza giornata sabato prossimo. In particolare riguardo i calciatori squalificati.

Il Giudice Sportivo conferma: un turno di stop per il rossoblu

La notizia era già certa, ma è arrivata poco fa la comunicazione ufficiale. Il Giudice Sportivo, analizzati gli episodi arbitrali della 2.a giornata di Serie A, ha disposto i suoi provvedimenti finali.

L’esterno Riccardo Orsolini del Bologna è stato fermato per un turno. Colpa dell’espulsione diretta comminatagli durante il match di domenica scorsa contro il Verona.

Orsolini è stato colpevole di essere entrato in maniera decisamente scomposta e fallosa su Hongla. Un intervento col piede alto che ha spinto il signor Marcenaro a tirare fuori il cartellino rosso immediato. Per questo fallo dunque il numero 7 del Bologna salterà la trasferta con il Milan di sabato.

Nessuna sanzione o squalifica invece per il Milan di mister Pioli, che dunque potrà avere a disposizione l’intera rosa in vista del suddetto match. Il Giudice Sportivo ha fermato altri due calciatori di Serie A: il difensore Nehuen Perez dell’Udinese per addirittura due giornate, visto l’atteggiamento violento verso l’avversario a terra, mentre un solo turno per il difensore Sebastiano Luperto dell’Empoli.