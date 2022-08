Milan, ore caldissime: c’è l’offerta ufficiale

I rossoneri hanno presentato l’offerta al club per portare a casa il centrocampista: si attende ora la risposta per eventualmente chiudere

I giorni alla fine del mercato stanno per esaurirsi e il Milan ha deciso di schiacciare sull’acceleratore per chiudere gli ultimi colpi. All’appello mancano ancora un difensore e un centrocampista.

Maldini e Massara in queste ore si stanno concentrando soprattutto sull’innesto in mediana e il prescelto è Jean Onana del Bordeaux. Nella giornata di ieri è andato in scena l’incontro con l’entourage del camerunense e con il club francese, ma la proposta del prestito con diritto di riscatto è stata prontamente rispedita al mittente, perché il giocatore andrà via solo a titolo definitivo.

Sulla questione ha dato un importante aggiornamento Claudio Raimondi nella consueta edizione di Sportmediaset su Italia Uno. L’esperto di mercato ha affermato: “Avanti tutta su Onana del Bordeaux. Oggi il Milan ha presentato un offerta ai francesi di 5 milioni più una percentuale sulla rivendita dato che il prestito con diritto di riscatto era stato rifiutato”.

Il Bordeaux chiede 10 milioni per Onana ma potrebbe abbassare le pretese

Raimondi ha poi aggiunto: “Il Bordeaux chiede 10 milioni ma data la retrocessione in Ligue 2 e dati i problemi finanziari, potrebbe anche accontentarsi di meno. Il buco lasciato da Franck Kessie va coperto”. Il giocatore piace molto per le potenzialità che lascia intravedere e la dirigenza rossonera immagina che Stefano Pioli e il suo staff potrebbero fare un gran lavoro per renderlo un giocatore importante, anche se chiaramente starà a lui provare a ritagliarsi il giusto spazio.

Onana intanto, come riferito ieri da Sky, non è stato convocato per la prossima partita proprio in virtù del mercato e dei possibili sviluppi. Il suo arrivo a Milanello sarebbe importante, soprattutto ora che Rade Krunic dovrà stare fuori all’incirca per un mese. Il Diavolo spera di poter ottenere uno sconto per chiudere l’affare. L’alternativa più credibile al momento è rappresentata da Aster Vranckx del Wolfsburg, che ha messo in stand-by le altre proposte e aspetta i rossoneri. Raphael Onyedika sempre invece preferire la destinazione Club Bruges.

Dopo aver messo a posto la casella del centrocampista. La società rossonera potrà concentrarsi sul difensore, tentando un colpo in extremis in prestito, con Japhet Tanganga che al momento è il primo indiziato.