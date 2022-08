Nuova offensiva: Milan, l’offerta che può sbloccare la cessione

Arriva un’offerta importante per un calciatore del Milan, ma il club rossonero sta valutando tutte le opzioni e trattando con calma.

Non solo mercato in entrata. In queste ultime giornate di sessione estiva, i dirigenti del Milan stanno valutando anche alcune operazioni in uscita, utili alle casse rossonere.

Nelle ultime settimane il Milan ha provato a piazzare Tiemoué Bakayoko, il mediano in prestito biennale dal Chelsea che non rientra nei piani di mister Pioli e che occupa uno spazio ‘pesante’ nell’economia della rosa.

In attesa di eventuali nuove proposte per il francese, c’è anche un altro elemento non proprio titolare del Milan che potrebbe fare le valigie entro il 1 settembre. Un difensore che già nei giorni scorsi era stato sondato da alcuni club internazionali.

Nuova offensiva del Galatasaray: la differenza tra domanda e offerta

Il giocatore potenzialmente cedibile del Milan è Fode Ballo-Touré. Il terzino franco-senegalese che i rossoneri un anno fa hanno strappato dal Monaco per circa 5 milioni di euro.

L’alternativa naturale a Theo Hernandez non ha però entusiasmato in casa rossonera. Poche presenze, alcune delle quali sotto la sufficienza. Il Milan lo considera un buon giocatore per la panchina, ma non certamente incedibile.

Su Ballo-Touré, secondo l’indiscrezione del collega Daniele Longo, sarebbe in atto un ritorno di fiamma del Galatasaray. Il club turco si era già informato sul terzino classe ’97 nelle scorse settimane, ma ora è pronto all’assalto formale con tanto di prima offerta lanciata a Casa Milan.

Il Galatasaray ha messo sul piatto una proposta di prestito oneroso, da circa 2 milioni di euro, fissando il riscatto futuro a 4 milioni. Dunque operazione da 6 milioni complessivi, ma senza la certezza che nel 2023 i turchi ingaggino a titolo definitivo il terzino rossonero.

Il Milan invece preferirebbe una cifra leggermente più bassa, ma cedendo Ballo-Touré immediatamente ai turchi. La richiesta è di 5 milioni cash sull’unghia per dare il via libera alla partenza dell’ex Monaco.

La trattativa è iniziata e la differenza di vedute non sembra così ampia. Dunque non è da escludere che il laterale mancino del Milan possa trasferirsi nelal Superlig turca dopo solo un anno dal suo sbarco in Italia. Sullo sfondo da non sottovalutare le attenzioni di Nizza e Nottingham Forest.

In caso di cessione di Ballo-Touré, il Milan potrebbe avere il cash a disposizione per tentare l’ultimo colpo in difesa. Un centrale mancino (idee Ndicka e Diallo ancora vive) che possa giocare anche da terzino sinistro all’occorrenza.