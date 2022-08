Rebic, il gol in allenamento è pazzesco: esultano tutti – VIDEO

Il croato mette a segno un fantastico gol olimpico durante la partitella di allenamento e tutti i suoi compagni corrono ad abbracciarlo

Sicuramente quest’anno ottenere una maglia da titolare nel Milan non sarà cosa facile per nessuno. Il club rossonero si è ulteriormente rinforzato sul mercato, soprattutto nel reparto offensivo, e ci sarà da sudare per guadagnarsi il posto.

La nota positiva è che il gruppo è sempre molto unito e l’entusiasmo dovuto alla vittoria dello Scudetto di qualche mese fa è ancora tanto nell’ambiente. La squadra di Stefano Pioli conosce l’importanza del collettivo e sa che la concorrenza non può far altro che bene per i singoli e per i risultati del club.

Con gli arrivi di Charles De Ketelaere e di Divock Origi ora in avanti ci sono più soluzioni e sicuramente qualcuno resterà maggiormente in panchina. Questa situazione sembra aver però decisamente motivato Ante Rebic, partito molto bene in questa stagione con una doppietta all’esordio contro l’Udinese di Andrea Sottil.

Che il croato sia in forma lo dimostra anche questo video dell’allenamento. Qui l’attaccante riesce a segnare addirittura da calcio d’angolo con un fantastico gol olimpico. La cosa ancor più bella è l’esultanza da parte di tutti i suoi compagni di squadra che corrono ad abbracciarlo, a testimonianza del grande affiatamento fra tutti i componenti della rosa.