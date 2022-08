Sorteggio Champions League, streaming gratis e diretta tv: dove vederlo oggi

Giovedì 25 agosto alle 18, il sorteggio dei gironi di Champions League. Di seguito le indicazioni su dove vederlo in streaming e in diretta tv. Ampia la copertura per l’evento

E’ l’evento più atteso dell’estate calcistica insieme all’inizio del nuovo campionato e, come da tradizione, avviene a fine agosto con il solido format che rende tutto incerto e imprevedibile.

Ci riferiamo ovviamente al Sorteggio dei Gironi di Champions League previsto oggi dalle 18 a Istanbul, sede della finale in programma il prossimo giugno. Il regolamento è sempre lo stesso con le 32 squadre divise in quattro fasce. L’unico vincolo da rispettare, nel sorteggio, è quello relativo all’impossibilità di avere in uno stesso girone due squadre appartenenti alla stessa federazione calcistica.

Dopo un decennio, il Milan, da campione d’Italia in carica, torna in prima fascia, condizione che dovrebbe quantomeno contenere la possibilità di un girone di ferro come quello dello scorso anno nel quale i rossoneri hanno fronteggiato Liverpool, Atletico Madrid e Porto.

Tutto resta possibile, ovviamente, nell’incertezza delle quattro urne così suddivise:

Urna 1: Milan, Real Madrid, PSG, Manchester City, Bayern Monaco, Ajax, Porto, Eintracht Francoforte

Urna 2: Juventus, Barcellona, Chelsea, Liverpool, Atletico Madrid, Siviglia, Tottenham e Lipsia

Urna 3: Borussia Dortmund, Salisburgo, Inter, Napoli, Shakhtar Donetsk, Benfica, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen

Urna 4: Dinamo Zagabria, Olympique Marsiglia, Celtic, Rangers Glasgow, Maccabi Haifa, Viktoria Plzen, Bruges

Sorteggio Champions League, dove vederlo in streaming e diretta tv

Ampia la copertura televisiva e streaming per il sorteggio dei gironi di Champions League. Prevista la diretta in chiaro su Canale 20 mentre su Sky l’evento sarà trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport 24 con collegamento a partire dalle 17.45.

Varie le opzione per seguire l’evento in streaming. Gli abbonati a Sky Sport possono usufruire dell’app di SkyGo selezionando i canali sopra indicati. Diretta streaming gratuita su Mediaset Play-Infinity, accedendo a Canale 20 o sul sito della Uefa con il player visibile direttamente dalla home page.

Il sorteggio Champions, infine, sarà visibile in abbonamento anche su Amazon Prime Video. Anche quest’anno, la tv streaming del colosso dell’e-commerce trasmetterà una partita in esclusiva il mercoledì sera sia nella fase a gironi (con un’italiana in campo) che in quella ad eliminazione diretta.

Vi ricordiamo che, a causa della pausa per il Mondiale, la fase a gironi di Champions League comincerà già il 6 settembre e si concluderà a inizio novembre.