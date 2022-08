Adli, debutto e ruolo: Pioli spiega tutto in conferenza

La risposta di Stefano Pioli su Yacine Adli, il giovane centrocampista franco-algerino del Milan che ancora deve debuttare.

In molti stanno ancora aspettando di vedere in campo Yacine Adli. Il giovane centrocampista di qualità del Milan ha già mostrato le sue caratteristiche nelle amichevoli pre-campionato.

Ma finora Adli, nelle prime due giornate di Serie A, non ha ancora fatto la propria apparizione ufficiale. L’ex Bordeaux infatti è rimasto in panchina sia contro l’Udinese che settimana scorsa a Bergamo.

Difficile sapere se domani contro il Bologna ci sarà spazio per il giovane franco-algerino. Ma di certo Stefano Pioli lo stima, come fatto sapere dallo stesso allenatore in conferenza stampa.

Adli tornato a disposizione: debutterà domani a San Siro?

Mister Pioli ha voluto chiarire innanzitutto il ruolo in cui vede meglio Adli. Un centrocampista tecnico ma ancora fisicamente non troppo sviluppato, forse da risultare leggero come mediano.

“Intanto gli facciamo gli auguri per la nascita della sua seconda figlia. Ieri non si è allenato ma già oggi è tornato a lavorare, è disponibile per domani. Mi piace molto come giocatore, però il mio compito è fare le scelte migliori per la squadra. Verrà il momento anche per lui di trovare spazio. Ruolo? In questo momento la vedo difficile farlo giocare come uno dei due mediani, lo vedo meglio come mezzala quando giocheremo con un centrocampo a tre”.

Quindi difficilmente il Milan presenterà Adli davanti alla difesa, nonostante abbia una buona propensione nella costruzione del gioco. Più facile che il classe 2000 possa essere inserito in una linea a tre di centrocampo, magari come mezzala sinistra, o addirittura sulla trequarti.

La risposta di Pioli presuppone che il suo Milan in questa stagione possa cambiare aspetto, non solo in corso d’opera ma anche dal 1′ minuto. Non da escludere che i rossoneri possano presentarsi con un 4-3-3 (o 4-1-4-1 a seconda delle caratteristiche) proprio per la presenza di centrocampisti come Adli o Pobega, delle mezzali pure che sanno esprimersi meglio da incursori che da mediani.