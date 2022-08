Milan-Bologna, streaming e diretta tv: Dazn o Sky, dove vederla

Il Milan ospita il Bologna nella terza giornata di Serie A. A San Siro si gioca dalle 20.45. Di seguito tutte le indicazioni su dove seguire la partita

Prosegue il tour de force di campionato in questo anomalo Agosto con la Serie A protagonista. Nelle scorse stagioni, solitamente, l’ultimo weekend del mese era quello che sanciva l’inizio della nuova annata. Stavolta, a causa del Mondiale in autunno, siamo già alla terza giornata.

Il Milan, a quota 4 punti in classifica dopo la vittoria in rimonta con l’Udinese e il pareggio con l’Atalanta, ospita a San Siro il Bologna di Mihajlovic. Per i felsinei un solo punto in due partite, conquistato con il pari interno di domenica scorsa contro il Verona.

Rispetto al match di Bergamo, Pioli dovrebbe optare per alcuni cambi importanti nella formazione titolare. Previsto il debutto dal primo minuto di De Ketelaere mentre Giroud torna al centro dell’attacco al posto di Rebic, supportato da Leao e Messias. Tutti confermati gli altri con la coppia Bennacer-Tonali in mediana.

L’unico assente nel Bologna è Orsolini per squalifica. In attacco Sansone (“eroe” per i tifosi rossoneri dopo il gol decisivo in Bologna-Inter sull’errore di Radu), dovrebbe affiancare Arnautovic. In difesa potrebbe debuttare il nuovo acquisto Lucumi con l’inossidabile Medel al centro.

Milan-Bologna, dove vedere il match in diretta tv e streaming

Milan-Bologna di sabato 27 agosto coincide con l’esordio dei rossoneri su Sky Sport con la diretta prevista su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Il match odierno, sarà trasmesso in simulcast con Dazn, con la possibilità di seguirlo in streaming tramite la app disponibile per smart tv, smartphone, tablet, Amazon Fire Stick, Apple Tv e altri device come il decoder Tim Vision o le console di gioco. Gli abbonati a Sky possono seguire Milan-Bologna in streaming tramite SkyGo selezionando, dopo aver effettuato l’accesso, i due canali indicati.

Non è prevista la diretta tv di Milan-Bologna su Zona Dazn, il nuovo canale disponibile sul decoder di Sky e visibile, in abbonamento, a 5 euro al mese, tramite l’apposita opzione presente nel menù account di Dazn.

Le prossime due partite di campionato del Milan contro il Sassuolo, martedì alle 18.30 che il Derby con l’Inter di sabato prossimo alle 18 saranno trasmessi in esclusiva su Dazn con possibilità di visione anche su Zona Dazn.