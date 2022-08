Milan, addio a un obiettivo: la firma è ufficiale

Uno degli obiettivi estivi del calciomercato rossonero si è trasferito in un’altra squadra: l’operazione è diventata ufficiale oggi.

Uno degli ultimi due rinforzi chiesti da Stefano Pioli è arrivato: Malick Thiaw. Il difensore centrale è sbarcato questo pomeriggio a Milano, domani farà le visite mediche e poi firmerà il contratto. Adesso manca solo un centrocampista per completare la squadra.

Paolo Maldini e Frederic Massara sicuramente porteranno a Milanello un nuovo innesto entro il 1° settembre, giorno della chiusura di questa finestra estiva del calciomercato. La speranza è anche quella di riuscire a piazzare Tiemouè Bakayoko, fuori dai piani del mister per questa stagione.

L’uscita del mediano di proprietà del Chelsea faciliterebbe le cose al Milan, che ha un budget limitato e che risparmierebbe volentieri circa 4 milioni di euro lordi che dovrebbe spendere fino al prossimo 30 giugno per il suo stipendio. In questi giorni si parla di un forte interesse del Monza, con Adriano Galliani che si sarebbe già messo in azione per portare l’ex Monaco in Brianza.

Calciomercato Milan, un obiettivo va in Belgio: ha firmato

Uno dei centrocampisti che piacevano al Milan è Raphael Onyedika, per il quale c’è stata una trattativa non andata a buon fine. L’offerta da circa 6 milioni di euro presentata al Midtjylland non era stata accettata e poi non ci sono stati rilanci. La dirigenza rossonera ha abbandonato questa pista di mercato, ma c’è un altro club che invece ha fatto la giusta proposta e si è assicurata il giocatore: il Club Brugge.

I belgi, che proprio al Milan hanno venduto Charles De Ketelaere durante il mercato estivo, hanno trovato l’accordo con la società danese per circa 9 milioni. Oggi c’è stata l’ufficialità del trasferimento del centrocampista nigeriano al Club Brugge, che gli ha fatto firmare un contratto valido fino al giugno 2027.

Onyedika può crescere tanto in Belgio, una tappa della sua carriera che gli sarà molto utile per mettersi alla prova e far vedere di poter giocare a un livello più alto in futuro. Adesso probabilmente non è pronto per una grande piazza e gli fa bene giocare in una squadra come il Club Brugge, campione in carica della Jupiler Pro League e che gli permette di giocare in Champions League. Inoltre, l’ambiente si presta molto bene alla crescita dei giovani talenti e lui ha la chance di maturare tanto lì.