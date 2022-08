“Milan scatenato: offerta ufficiale!”, l’annuncio di Di Marzio

L’esperto di mercato a riportato la notizia sul proprio sito: i rossoneri hanno presentato la prima proposta ufficiale al club

Il Milan è scatenato sul mercato e dopo l’arrivo in difesa di Malick Thiaw ora è pronto a chiudere anche per il rinforzo a centrocampo. I rossoneri vogliono consegnare anche l’ultimo innesto a Stefano Pioli e completare quindi la rosa a disposizione del tecnico.

Mentre la squadra è impegnata nel campionato e domani sera farà visita al Sassuolo per la quarta di campionato, la società rossonera è continuamente al lavoro per mettere a segno anche l’ultimo colpo in entrata. Come sappiamo bene ormai, l’ultima pedina che manca per completare lo scacchiere è quella del centrocampista, che andrebbe a sostituire di fatto Franck Kessie.

In mezzo al campo al momento il Milan ha le giuste soluzioni a livello numerico, ma gli infortuni durante la stagione sono sempre dietro l’angolo e infatti Rade Krunic si è già fermato per un problema fisico e ne avrà per un mese.

I rossoneri si muovono per Vranckx: prima offerta al Wolfsburg

Anche per il centrocampo Maldini e Massara hanno lavorato per diversi profili in questi mesi, soprattutto per Renato Sanches. Tuttavia, dopo il fallimento della trattativa per il portoghese e i numerosi sondaggi non andati a buon fine, il club rossonero ha deciso di virare con decisione su Aster Vranckx. Il nazionale Under 21 belga non ha mai avuto dubbi e in queste settimane ha aspettato sempre il Milan, che ora sembra aver deciso di puntare su di lui.

Come riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, è pronta la prima offerta del Diavolo al Wolfsburg: un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro. Si tratta della prima proposta ufficiale al club tedesco, che ora dovrà valutare e far sapere al Milan se ha intenzione di accettarla, o se ci sarà da trattare ancora.