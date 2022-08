Inter, cessione a sorpresa: l’improvvisa decisione di Marotta

Sorpresa nel mercato dell’Inter! Il club nerazzurro è in procinto di cedere un giocatore. Incontro oggi tra le due dirigenze…

L’Inter di Zhang continua a vivere un mercato burrascoso. Dopo le tante voci sulle possibili cessioni, Skriniar sopra tutti, la tifoseria nerazzurra rimane preoccupata su come potrebbe finire questa sessione di compravendite. Gli acquisti sono stati quelli di Lukaku, Asllani e Mkhitaryan.

Per quanto concerne le cessioni, il club ha perso a parametro zero Ivan Perisic, e da tempo si discute su chi potrebbe essere il sacrificato di lusso sul mercato per far cassa e mettere una toppa alla difficile situazione finanziaria. Come accennato, Skriniar rimane al centro delle discussioni, con il PSG che si è spinto ad un’offerta di 65 milioni di euro per prelevarlo dall’Inter.

Sino ad oggi, Zhang ha fatto grosso muro alle avance parigine, fiducioso di poter ottenere una cifra ben più alta. Ma negli ultimi minuti una notizia ha spiazzato l’ambiente sportivo interista. La cessione in questo mercato potrebbe essere un’altra. Oggi la dirigenza nerazzurra ha incontrato quella tedesca per aprire una vera e propria trattativa.

Inter, 30 milioni in arrivo

Come riferito da Sky Sport, oggi Marotta & co. hanno incontrato la dirigenza del Bayer Leverkusen per parlare di Robin Gosens. Potrebbe essere il tedesco il prossimo a lasciare l’Inter in questo mercato. I tedeschi hanno già presentato un’offerta ufficiale. Prestito oneroso di 2 milioni di euro con un obbligo di riscatto pari a 28 milioni di euro.

Niente male come proposta per un giocatore che ha smesso di brillare dopo l’addio all’Atalanta. Gosens non è riuscito affatto ad inserirsi nei meccanismi di Simone Inzaghi. Insomma, non è un caso che il tecnico gli preferisca Di Marco dopo l’enorme entusiasmo che c’era stato attorno all’acquisto di Robin.

La dirigenza nerazzurra farà le sue riflessioni nelle prossime ore. Domani, come sappiamo, sarà l’ultimo giorno utile per chiudere ogni operazione di mercato. Senza l’uscita di Skriniar, sarà Gosens il sacrificato di lusso del mercato? È altamente probabile, date le difficoltà del tedesco di imporsi nel gruppo Inter.