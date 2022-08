Closing e nuovi investitori: Milan, sta per iniziare l’era RedBird

Cardinale è pronto per il closing: il numero uno di Red Bird annuncerà nuovi soci che entreranno a far parte del mondo Milan. Ecco tutti i dettagli

Arrivano novità importanti dagli Stati Uniti per quanto riguarda il futuro societario del Milan. Come è noto, il closing avverrà entro settembre, con Red Bird di Gerry Cardinale che diventerà a tutti gli effetti il nuovo proprietario del club rossonero. Ormai è solo questione di tempo.

Il Financial Times scrive che avverrà già nella giornata di domani, in cui sono attese delle importanti sorprese. Il fondo americano, infatti, scrive il prestigioso giornale, sarebbe pronto ad annunciare l’ingresso di nuovi partner: la leggendaria franchigia degli New York Yankees e Main Street Advisors, un fondo d’investimenti di Las Angeles, che diventeranno così azionisti del club rossonero.

Collaborazioni americane

Si prevede, inoltre, che la squadra di baseball, di proprietà della famiglia Steinbrenner, per la quale ha lavorato, per diversi anni Cardinale, collabori con il Milan. Si ipotizza che partite ma anche altri evento, possano andare in onda su YES Network, una rete sportiva regionale di proprietà di un consorzio del club Yankees, Amazon, RedBird e Sinclair Broadcast Group.

Da sottolineare, la presenza come investitori del fondo di Las Angeles di personaggi illustri del mondo dello sport e dello spettacolo, come LeBron James, campione NBA, il producer Jimmy Iovine e il rapper Drake. Personaggi che indirettamente entreranno dunque a far parte del mondo rossonero e che potrebbero essere coinvolti nella diffusione e nella crescita del marchio Milan.