Accordo Milan-Barcellona: colpo a sorpresa, tifosi increduli

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno lasciato stupefatti i tifosi chiudendo un’operazione di mercato in poche ore. Preso il terzino!

Il Milan ha condotto un mercato magistrale in questa sessione estiva. Sia in entrata che in uscita Paolo Maldini e Frederic Massara hanno fatto il possibile per consegnare a Pioli una rosa completa, giovane e di qualità. De Ketelaere, Thiaw e Vranckx sono i tre innesti arrivati in rossonero per mettere un pò di pepe al gioco del Milan. Senza dimenticare gli arrivi di Origi, Adli e Pobega. Ma non è finita qui!

Dopo l’arrivo di Aster Vranckx al Milan si pensava che fosse bello che concluso il mercato dei rossoneri! In realtà, il pesante infortunio di Alessandro Florenzi rimediato in Sassuolo-Milan ha cambiato velocemente i piani. La dirigenza milanista si è messa subito alla ricerca di un nuovo terzino destro affidabile e di qualità.

Diversi i nomi venuti fuori. Da Odriozola a Hateboer, per arrivare a Zappa e Zappacosta. Alla fine però, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno stupito tutti con un blitz clamoroso. Subito dopo l’arrivo del centrocampista del Wolfsburg a Milano, si sono allacciati dei contatti serrati tra il club rossonero e quello del Barcellona.

Già, il prossimo innesto della rosa di Pioli arriva direttamente dalle fila blaugrana. A darne notizia in esclusiva è stato Gianluca Di Marzio.

Milan, ecco il terzino: la formula dell’affare

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno chiuso per Sergino Dest del Barcellona. Il tutto è avvenuto in poche ore, e il Milan è riuscito ad assicurarsi un terzino di tutto rispetto per la stagione da poco cominciata. Classe 2000, lo statunitense è un prodotto puro delle giovanili dell’Ajax. Al Barcellona è stato voluto nel 2020 da Ronald Koeman.

Il giocatore si trasferirà nella Milano rossonera attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Un blitz da veri fuori classe quello di Maldini e Massara. Importante sarà anche la duttilità del giovane, che oltre ad essere un terzino destro puro sa ricoprire con qualità la fascia opposta e giocare nella avanzata posizione di ala d’attacco sempre a destra.

I tifosi sono rimasti totalmente increduli dal colpaccio di mercato del club rossonero. Sicuramente, per Alessandro Florenzi i tempi di recupero saranno lunghi e il Milan non poteva rischiare di ritrovarsi con la coperta corta date le tante competizioni da disputare. Stefano Pioli avrà un altro giovane di qualità da plasmare e far crescere sotto la sua ala.