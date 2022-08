Eurogol di Colombo in Napoli-Lecce: è un capolavoro – VIDEO

L’attaccante di proprietà del Milan ha lasciato il pubblico del Maradona a bocca aperta! Eurogol di Lollo Colombo al Napoli…

Che Lorenzo Colombo avesse un gran potenziale lo sapevamo bene, ma stasera l’attaccante del Lecce, in prestito dal Milan, si è totalmente superato. Nel match contro il Napoli, valido per la quarta giornata di Serie A, il giocatore prodotto del vivaio rossonero ha segnato un gol straordinario.

Dopo aver agganciato magistralmente una palla volante si è girato, due secondi per pensare, e boom… un bolide dalla lunghissima distanza, e da fermo! Il giovane Lollo ha regalato il momentaneo pareggio alla sua squadra, dato che il match è ancora in corso. Un colpo da vero fuoriclasse, nonostante ancora la giovanissima età.

Ricordiamo che Colombo è un classe 2002, con ampissimi margini di crescita. Fisico, tecnica, fiuto del gol hanno condotto il Milan a credere in lui, e a non cederlo mai a titolo definitivo. Per lui, sino ad oggi, soltanto esperienze in prestito. Prima alla Cremonese, poi SPAL ed infine oggi al Lecce. Il modo giusto per fare esperienza e crescere al meglio.

Il gol di stasera avrà sicuramente lasciato a bocca aperta anche Paolo Maldini, Frederic Massara e Stefano Pioli. Chissà che già il prossimo anno il Milan non possa riaccogliere, stavolta definitivamente, un Lorenzo Colombo pronto per i grandi palcoscenici. Le qualità non gli mancano, starà a lui dimostrare nel corso di questa stagione di che pasta è fatto. E come inizio non c’è male!

Di seguito il video del gol stupefacente messo a segno contro il Napoli: