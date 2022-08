Maignan specialista: il dato sui rigori parati è impressionante

Maignan protagonista nella partita Sassuolo-Milan, ha parato un calcio di rigore: a tal proposito, spunta un dato molto interessante.

Non abbiamo scoperto ieri che Mike Maignan è un grande portiere, ma c’è stata l’ennesima conferma. Al Mapei Stadium il francese ha respinto il calcio di rigore calciato da Domenico Berardi e ha evitato che il Milan andasse sotto contro il Sassuolo.

L’ex Lille ha salvato la squadra di Stefano Pioli, che ieri non era partita male e che prima del penalty stava giocando abbastanza bene, mostrando superiorità rispetto a quella avversaria. Dopo, però, c’è stato un brusco calo e neppure i cambi sono serviti a cambiare il risultato. Lo 0-0 lascia tanta delusione ai rossoneri, che sabato dovranno affrontare l’Inter nel derby.

Tra le certezze del Diavolo c’è sicuramente Maignan, una autentica garanzia tra i pali. Contro il forte attacco della formazione di Simone Inzaghi il suo ruolo può essere molto importante ai fini di conquistare un risultato positivo. Chiaramente toccherà anche al resto della squadra fare in modo che l’Inter si renda meno pericolosa possibile dalle sue parti.

Milan, Maignan molto abile sui calci di rigore

La partita Sassuolo-Milan ha confermato il valore di Maignan e anche la sua abilità sui calci di rigore. Come evidenziato da Opta, il portiere francese ha parato il 31% dei penalty subiti (9 su 29, il primo in Serie A) in campionato. Nessun collega possiede una percentuale più alta tra coloro che ne hanno fronteggiati almeno 25 dalla stagione 2015/2106 ad oggi.

Da quando indossa la maglia del club rossonero, quello a Berardi è stato il secondo rigore respinto. Il primo fu quello di Mohamed Salah in Liverpool-Milan della scorsa edizione della Champions League. Tre sono i penalty che non ha parato da quando gioca in Italia: Luis Suarez in Milan-Atletico Madrid, Duvan Zapata in Atalanta-Milan e Andrea Pinamonti in Empoli-Milan.

Pioli e la squadra sanno che con lui in porta ci sono buone chance di potersi salvare quando c’è un calcio di rigore per gli avversari. Mike ha intuito e una grande esplosività nelle gambe, qualità molto importanti in quelle situazioni dagli 11 metri.