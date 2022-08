Si riapre tutto: cessione last-minute, tifosi dell’Inter disperati

I nerazzurri rischiano di perdere uno degli uomini chiave proprio nel finale di mercato: saranno ore palpitanti

Queste ore finale del mercato potrebbero regalare dei colpi di scena inaspettati. Domani sera si chiuderà ufficialmente la sessione estiva ma c’è ancora tempo per gli ultimi colpi, alcuni dei quali potrebbero essere molto importanti.

Uno di questi colpi vorrebbe farlo il Paris Saint Germain, che da diversi tempo ha puntato un obiettivo dalla Serie A per la difesa, ovvero l’interista Milan Skriniar. Questo sembrava un affare saltato nelle ultime settimane ma ora l’Equipe ha rilanciato l’operazione, che all’improvviso è tornata possibile.

La scorsa settimana sembrava che i nerazzurri avessero chiuso ogni porta al trasferimento del centrale slovacco nella capitale francese, con Giuseppe Marotta che aveva dichiarato che il giocatore sarebbe rimasto. Nelle ultime ore però in casa Psg è tornato l’ottimismo in merito a questa trattativa con il presidente Nasser al-Khelaifi che è sceso in campo in prima persona. Le discussioni ora sembrano infatti positive e Christophe Galtier potrebbe essere accontentato.

INFO L’ÉQUIPE. Le PSG a renoué les discussions avec l’Inter Milan dans le dossier du défenseur slovaque Milan Skriniar. Et les échanges sont constructifs. La confiance est de nouveau de mise https://t.co/YQuuZosRST pic.twitter.com/R4xWUOOzZ5 — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 31, 2022

Non sono note le cifre dell’ipotetico affare ma l’Inter ha ormai abbassato il muro delle difese per trattenere il giocatore e in Francia hanno riacquistato fiducia. L’Inter rischia quindi di perdere uno dei suoi pilastri difensivi proprio nel finale di questo mercato, senza esser riuscita ad arrivare al sostituto che voleva inizialmente, ovvero Gleison Bremer.